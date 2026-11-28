Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

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Кто попал под новые санкции Украины?

В одном пакете – 44 гражданина России и 31 компания, которые снабжают российский ВПК продукцией, промышленным оборудованием, инструментами, компонентами и сырьем. Также они разрабатывают беспилотные системы и робототехнические комплексы и готовят операторов боевых дронов.

Среди них – предприятие "Сапсан", которое производит и поставляет беспилотники российским военным, компания "Мавитех", импортирующая в Россию китайские компоненты в обход санкций, и завод "Сигнал", который разрабатывает и производит разведывательные дроны.

Во втором пакете – еще 37 граждан России и 36 компаний. Среди них – предприятие "Агрегат", которое производит самолеты, вертолеты и комплектующие к ним, в частности для Су-34; производитель беспилотных систем "Росси", что может изготавливать до 150 таких комплексов в месяц и обучает операторов, а также разработчик наземных роботизированных платформ "Новый рубеж".

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Под санкции попала и воинская часть №15644, управляющая полигоном "Капустин Яр". Именно оттуда Россия запускает ракеты "Орешник".

Почему Украина ввела новые санкции?

Как пояснили в Офисе Президента, компании из обоих списков снабжают российский ВПК вооружением, технологиями и компонентами, которые Россия использует в войне против Украины. Часть предприятий уже находится под ограничениями ЕС, США и Швейцарии, однако Украина стремится добиться полной синхронизации санкций с партнерами.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что цель ограничений – лишить российских производителей доступа к компонентам и международным рынкам. Украина будет обращаться к Евросоюзу, США и другим партнерам с просьбой ввести аналогичные санкции против компаний, их учредителей и руководителей.

Ранее, 23 ноября, глава государства ввел в действие санкции в против оккупантов и пропагандистов, сотрудничающих с врагом на временно оккупированных территориях Украины.