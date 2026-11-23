Про це повідомили в Офісі президента України.

Adv

популярні відео

Що відомо про нові санкції України?

23 листопада президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування та продовження санкцій. Обмеження стосуються тих, хто допомагає російським окупантам, підтримує їхню діяльність на захоплених територіях і поширює пропаганду.

До першого санкційного пакета потрапили 27 фізичних та 11 юридичних осіб. Серед них – так звані депутати незаконно створених окупантами Керченської та Алуштинської міських рад у Криму, а також керівники громадських організацій, російські держслужбовці й структури, які сприяють окупації та примусовій інтеграції українських територій.

Санкції також запровадили проти губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та помічника міністра у справах надзвичайних ситуацій Росії Юрія Мезінова. За даними української сторони, вони передають російським військовим техніку, безпілотники та засоби зв'язку.

Реклама

Обмеження торкнулися і незаконно створених управлінь Ростехнагляду на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей та в Криму. Ці структури поширюють російське законодавство на захоплених територіях, зокрема сприяють окупації Запорізької атомної електростанції.

До списку також внесли загальноросійську спортивну громадську організацію "Федерація практичної стрільби Росії". За інформацією української сторони, вона відкрито підтримує російських військових, які воювали проти України, а її представники навчають "добровольців" на окупованих територіях тактики стрілецького бою.

Крім того, обмеження застосували до людей та установ, які ведуть господарську діяльність на захоплених територіях, поширюють російську пропаганду й публічно виправдовують збройну агресію Росії.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що обмеження спрямовані проти різних ланок російської системи забезпечення окупації.

Росія будує тил на окупованих територіях руками тих, кого вона називає депутатами, наглядовими органами й губернаторами, які відправляють на фронт дрони та машини. Ми б'ємо по кожній ланці цього ланцюга: від посадовців на кшталт Міляєва й Мезінова до структур, що видають ліцензії навіть на Запорізькій АЕС. Санкції проти Федерації практичної стрільби нагадують, що спорт не стоїть осторонь війни– наголосив він.

Реклама

Другий санкційний пакет передбачає продовження чинних обмежень і запровадження нових щодо суб'єктів, які працюють на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про осіб та компанії, причетних до викрадення української сільськогосподарської продукції.

Також продовжили санкції проти трьох українських компаній: ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір". Вони входять до медіахолдингу "Новини", який, за даними української влади, пов'язаний із поширенням російської пропаганди та продукуванням неправдивої інформації.

Нагадаємо, 23 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Нові обмеження планують спрямувати на російські банки, криптовалютні платформи, енергетичний сектор і тіньовий флот, а також на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.