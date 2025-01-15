"Розмазано у часі": Зеленський зробив заяву про заморожені російські активи

Україна може розраховувати на кошти від заморожених російських активів. Однак ця допомога не буде передана одночасно.

Україна не отримає одночасно заморожені російські активи

Таким чином підтримка Києва є "розмазаною у часі", пише 24 канал з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

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"Є 300 мільярдів грошей. 50 мільярдів було на виконання рішення "сімки"",

– повідомив Зеленський.

Він розказав, що 20 мільярдів євро надає Україні США, 18 – Європейський Союз, а інші кошти надійдуть від інших українських партнерів за межами ЄС.

Український лідер пояснив, що Україна може розраховувати на ці кошти, але неодночасно. І це є причиною, чому й посилення країни відбувається неодночасно.

Воно розмазане у часі, на жаль, але це факт,

– сказав Володимир Зеленський.

Зокрема президент України заявив, що можна прийняти "прагматичне рішення". Так найдешевшою гарантією безпеки для Києва є, згідно з його слів, НАТО. А найсильнішою підтримкою армії виділення 50 мільярдів, що підуть на відчинення виробництво та імпорт товарів.

Зауважте! Зеленський наголосив, що це "така проста формула" для "посилення України та максимальне знищення українських засобів".