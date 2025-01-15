Україна не отримає одночасно заморожені російські активи
Таким чином підтримка Києва є "розмазаною у часі", пише 24 канал з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.
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"Є 300 мільярдів грошей. 50 мільярдів було на виконання рішення "сімки"",
– повідомив Зеленський.
Він розказав, що 20 мільярдів євро надає Україні США, 18 – Європейський Союз, а інші кошти надійдуть від інших українських партнерів за межами ЄС.
Український лідер пояснив, що Україна може розраховувати на ці кошти, але неодночасно. І це є причиною, чому й посилення країни відбувається неодночасно.
Воно розмазане у часі, на жаль, але це факт,
– сказав Володимир Зеленський.
Зокрема президент України заявив, що можна прийняти "прагматичне рішення". Так найдешевшою гарантією безпеки для Києва є, згідно з його слів, НАТО. А найсильнішою підтримкою армії виділення 50 мільярдів, що підуть на відчинення виробництво та імпорт товарів.
Зауважте! Зеленський наголосив, що це "така проста формула" для "посилення України та максимальне знищення українських засобів".