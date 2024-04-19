Хто звільнений від сплати земельного податку у 2024 році

Значна частина українців може не сплачувати земельний податок. Йдеться, зокрема, про жителів частини областей.

Хто може не сплачувати земельний податок

Земельний податок сплачують власники ділянок та постійні землекористувачі. Уряд визначив, хто може уникнути його сплати.

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Кому можна не платити земельний податок:

особам з інвалідністю I та II групи;

громадянам, які мають пенсію за віком;

родинам, де виховується троє або більше неповнолітніх дітей;

постраждалим від аварії на ЧАЕС (тим, хто має офіційний статус);

ветеранам війни, які підпадають під Закон України.

Також від сплати земельного податку звільняються жителі прифронтових регіонів. Йдеться і про земельні ділянки, які розташовуються у зоні бойових дій, а також тимчасово окуповані ворогом.

Який земельний податок зараз

Ставку до земельного податку визначають органи місцевого самоврядування. Важливою умовою є те, що цей показник не може бути більшим ніж 3% від нормативної грошової оцінки землі (якщо ця оцінка проведена). А саме:

не перевищувати 1% від нормативної грошової оцінки – для земель загального користування;

не більше 1 % і не менше 0,3% – для сільськогосподарських угідь;

не більше 0,1% – для лісових земель.

Для земельних ділянок за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, за умови, що для них не проводилась нормативна грошова оцінка, ставки такі: