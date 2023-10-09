Першоджерелом не є влада Польщі чи України, – Кулеба пояснив, чому трапилася зернова криза

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав причини, через які виникла зернова країна між Україною та Польщею. Він наголосив, що проблема була спочатку не у політичних рішеннях української чи польської влади.

Хоча очільник МЗС зазначив, що вибори в Польщі все ж мали вплив на рішення щодо ввезення українського зерна. Водночас Кулеба наголосив, що проблема з зерном може бути легко розв'язана.

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Чому виникла зернова проблема між Україною і Польщею

Кулеба відзначив, що, з об'єктивної точки зору, в зерновій кризі також є виборчий елемент з польського боку. Однак він наголосив, що приклад відносин нашої держави з Румунією й Болгарією показав, що можна уникати криз, і український уряд готовий цьому сприяти.

Першоджерелом цієї кризи не є влада Польщі чи України. А бізнеси, які завозили зерно на територію Польщі, і замість того, щоб експортувати його далі, залишали його в країні,

– наголосив він.

Глава МЗС підкреслив, що в цих країнах бізнеси проводили певні маніпуляції й на ринку з'являвся надлишок зерна. А далі ця проблема була політизована, і наразі Україна "пожинає врожай" цієї проблеми.

"Вона (зернова криза – 24 Канал) може і повинна бути якнайшвидше врегульована, без емоцій. Зараз абсолютно не той історичний момент, щоб з'ясовувати стосунки там, де можна домовлятися", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що після того, як у Польщі закінчаться вибори й буде зрозуміло, які політики прийдуть до влади, можна буде сказати про те, чи згладиться проблема з зерном, чи ні.

Міністр закордонних справ розповів, що з Болгарією, Румунією, Молдовою питання з зерном Україна вже розв'язала, а наразі наша держава очікує формування коаліції у парламенті Словаччини, щоб також побачити позицію цієї країни.

Наостанок Кулеба наголосив, що зернова проблема належить до тієї категорії, які легко вирішуються за умови наявності політичної волі. Він нагадав, що в України така політична воля є.

Що наразі відомо про ситуацію з зерном між Україною і Польщею