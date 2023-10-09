Первопричиной не стала власть Польши или Украины, – Кулеба сказал, как случился зерновой кризис
Источник:Forbes
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причины, по которым возникла зерновой кризис между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что проблема была изначально не в политических решениях украинской или польской власти.
Хотя глава МИД отметил, что выборы в Польше все же оказали влияние на решения касательно ввоза украинского зерна. В то же время Кулеба подчеркнул, что проблема с зерном может быть легко устранена.
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Почему возникла зерновая проблема между Украиной и Польшей
Кулеба отметил, что с объективной точки зрения, в зерновом кризисе также есть избирательный элемент с польской стороны. Однако он подчеркнул, что пример отношений нашего государства с Румынией и Болгарией показал, что можно избегать кризисов, и украинское правительство готово этому способствовать.
Первоисточником этого кризиса не является власть Польши или Украины. А бизнесы, которые завозили зерно на территорию Польши, и вместо того, чтобы экспортировать его дальше, оставляли его в стране,
– подчеркнул он.
Глава МИД подчеркнул, что в этих странах бизнесы производили определенные манипуляции и на рынке появлялся избыток зерна. А дальше эта проблема была политизирована и Украина "пожинает урожай" этой проблемы.
"Он (зерновой кризис – 24 Канал) может и должен быть как можно быстрее урегулирован, без эмоций. Сейчас совершенно не тот исторический момент, чтобы выяснять отношения там, где можно договариваться", – сказал Кулеба.
Он отметил, что после того, как в Польше закончатся выборы и будет понятно, какие политики придут к власти, можно будет сказать о том, сгладится ли проблема с зерном или нет.
Министр иностранных дел рассказал, что с Болгарией, Румынией, Молдовой вопрос с зерном Украина уже решили, а сейчас наше государство ожидает формирования коалиции в парламенте Словакии, чтобы увидеть позицию этой страны.
Напоследок Кулеба подчеркнул, что зерновая проблема относится к той категории, которая легко решается при наличии политической воли. Он напомнил, что у Украины такая политическая воля есть.
Что известно о ситуации с зерном между Украиной и Польшей
- Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка подчеркнул, что иск Украины во Всемирную торговую организацию "заморожен". Это связано с тем, что наше государство сейчас ведет переговоры со странами ЕС по поставкам зерна.
- До этого представитель правительства Польши Петер Мюллер сказал, что предложение Украины по урегулированию импорта зерна является "неприемлемым". Поэтому отменять эмбарго поляки не собираются, по крайней мере, в ближайшее время.
- Президент Польши Анджей Дуда отметил, что он разочарован тем, что никто не видит, что через Польшу происходит постоянный транзит украинского зерна. В то же время он подчеркнул, что зерновой кризис не влияет на отношения между нашими государствами.