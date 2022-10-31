"Зернова угода" під знаком питання: що буде з курсом та економікою України

Нещодавно стало відомо про вихід Росія із "зернової угоди" через нібито українські обстріли. Як вплинуть такі дії країни-агресорки на економіку України та курс долара, читайте у матеріалі.

Росія декілька днів тому заявила про вихід із зернових угод. У такий спосіб країна-агресорка намагається укласти угоду щодо переговорів із Заходом.

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"зернова ініціатива" дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море. Таким чином, ціни на продовольства в усьому світі зменшуються, а країни, що потерпають від нестачі їжі, уникають голоду.

У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 мільйонів тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Як вплине на економіку України розірвання "зернових угод"

Як розповідає 24 каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, зараз поки не можна сказати, що "зернова угода" розірвана. Адже нещодавно Туреччина та ООН заявили, що на сьогодні погоджено рух кораблів із зерном, і про це повідомили й Росію.

Олег ГетманIм'я експерта Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Якщо ж дійсно "коридор" не працюватиме, то приблизні втрати валютного виторгу – близько 1 мільярда доларів щомісяця. Проте, з іншого боку, Польща та решта країн-сусідів неодноразово заявляли, що сприятимуть тому, аби залізна дорога почала працювати швидше, як і пункти перепуску. На найближчий місяць ми побачимо на скільки швидко. Крім цього, вантажопотік автомобільним та залізнодорожнім транспортом зростає щомісяця.

та забезпечуватимуть коридор, покладаючись на те, що Росія не ризикне створити якісь провокації.

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Росія вийшла з зернових угод: короткий перебіг подій

У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Однак у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.

Після призупинення зернової угоди в Кремлі видали нову цинічну заяву. Мовляв, Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією. І нібито в найближчі 4 місяці країна-агресорка може безплатно поставити до 500 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через дії росіян з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії.

Що буде з курсом

Курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном та інше.

Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно,

– заявив експерт.

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Курс долара на сьогодні

Готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень, тоді як продають її за 39,90 гривень.

України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень, тоді як продають її за 39,90 гривень. В обмінниках купують долар в середньому за 39,11 гривні, а продають – за 39,95 гривні.

купують долар в середньому за 39,11 гривні, а продають – за 39,95 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,65 гривні, а продаж – 39,84 гривні.

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