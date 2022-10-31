"Зерновое соглашение" под вопросом: что будет с курсом и экономикой Украины

Недавно стало известно о выходе Россия из "зернового соглашения" из-за якобы украинских обстрелов. Как окажут влияние такие действия страны-агрессорки на экономику Украины и курс доллара, читайте в материале.

Россия несколько дней назад заявила о выходе из зерновых сделок. Таким образом, страна-агрессорка пытается заключить соглашение о переговорах с Западом.

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"зерновая инициатива" позволяет Украине экспортировать зерно через Черное море. Таким образом, цены на продовольствие во всем мире уменьшаются, а страны, страдающие нехваткой пищи, избегают голода.

В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 миллионов тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Как повлияет на экономику Украины расторжение "зерновых соглашений"

Как рассказывает 24 каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, сейчас пока нельзя сказать, что "зерновое соглашение" разорвано. Ведь недавно Турция и ООН заявили, что на сегодня согласовано движение кораблей с зерном, и об этом сообщили и Россию.

Олег ГетманИмя эксперта Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Если действительно "коридор" не будет работать, то приблизительные потери валютной выручки - около 1 миллиарда долларов ежемесячно. Однако с другой стороны, Польша и остальные страны-соседи неоднократно заявляли, что будут способствовать тому, чтобы железная дорога начала работать быстрее, как и пункты пропуска. На ближайший месяц мы увидим, насколько быстро. Кроме того, грузопоток автомобильным и железнодорожным транспортом растет ежемесячно.

и обеспечивать коридор, полагаясь на то, что Россия не рискнет создать какие-то провокации.

Обратите внимание После выхода России из "зернового соглашения" цены на кукурузу и пшеницу стремительно выросли

Россия вышла из зерновых соглашений: краткий ход событий

В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессора. Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.

После приостановки зернового соглашения в Кремле было выдано новое циничное заявление. Мол, Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. И якобы в ближайшие 4 месяца страна-агрессор может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за действий россиян из украинского порта не смогло выйти судно, которое должно было везти 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии.

Что будет с курсом

Курс будет колебаться в ближайшие месяцы в обе стороны. Это зависит от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и прочее.

Не стоит ожидать сейчас каких-то безумных скачков. Курс безналичный держится, как и держался на уровне 36,6 гривны. Курс наличный, который является одной десятой частью безналичного, то есть почти ни на что не влияет, кроме как на определенные спекуляции и настроения населения, будет колебаться от 39 до 41 постоянно,

– заявил эксперт.

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Курс доллара на сегодня

Наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривны, в то время как продают его за 39,90 гривны.

Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривны, в то время как продают его за 39,90 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 39,11 гривны, а продают – за 39,95 гривны.

покупают доллар в среднем за 39,11 гривны, а продают – за 39,95 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,65 гривны, а продажа – 39,84 гривны.

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