Неврожай, захмарні ціни на хліб та голод: як світ потерпатиме від припинення "зернової угоди"

Росія знову намагалася створити продовольчу кризу. Останні події щодо розірвання "зернової угоди" мали б фатальні наслідки для бідних країн світу.

Росія посилює глобальний голод

Якщо країна-агресорка знову припинить свою діяльність у роботі "зернового коридору", це посилить глобальний голод.

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Проблеми регіонів, які страждають від нестачі харчів, ще більше погіршаться через війну, зазначають у виданні The Economist:

удари Росії по українській інфраструктурі можуть підняти транспортні витрати з 3 – 5 до понад 50 доларів за тонну;

з перебоями води і світла фермери можуть і далі зменшувати посіви;

в наступному році іншим країнам може не пощастити з погодою і достатніми врожаями;

через здорожчання природного газу, скорочуються виробництво і використання добрив. Це може призвести до зменшення врожаїв декількох культур на обсяг, яким можна рік годувати 240 мільйонів людей;

за прогнозами, співвідношення запасів та споживання у країн-експортерів впаде до 12% у 2023 році та 11% у 2024 році.

Що буде з бідними країнами-імпортерами

За прогнозами, варто очікувати на те, що ціни не тільки на окремі продукти, але й на хліб здорожчають:

збільшаться протести щонайменше вдвічі (вже цього року у найбідніших країнах кількість протестів виросла на 39%, тоді як в інших лише на 5%);

сповільниться освіти у бідних країнах та країнах з середнім рівнем доходу. Як наслідок, цілі покоління будуть менш продуктивними.

Росія не може задовільнити потреби африканських країн

що 60% населення світу, яке потерпає від нестачі їжі, знаходяться на території озброєних конфліктів. Це до прикладу, регіон Тиграй, де влада Ефіопії придушує рухи за незалежність, чи африканські Конгонг, Сахелі, а також Афганістан, які потерпають від свавілля бойовиків.

Як зазначає 24 каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради, партнери, з якими Україна підписували Стамбульські угоди, а саме "зернову угоду", наполягають на тому, щоб все надалі працювало.

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Навіть після заяви про те, що Росія нібито призупиняє свою діяльність у "зерновій угоді", кількість кораблів, які заходили в українські порти для завантаження не зменшилася.

відчутно покращила показники по ціновій позиції на харчові продукти. До цього фіксувалося здорожчання.

Присутність України на ринках різних континентів є дуже високою. І фактично нереально замінити ту кількість продуктів, що Україна може постачати світу,

– додав Марчук.