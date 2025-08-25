На Буковині планувався ремонт у модульному містечку для ВПО. Проте торги скасували через порушення, зокрема ознаки дискримінації.

Що відомо про тендер на ремонт житла для ВПО?

Аналітики встановили порушення у Чернівецькій області, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

Це сталося під час моніторингу публічних закупівель тендеру на суму майже 9 мільйонів гривень. Закупівля стосувалася капремонту водопровідних і каналізаційних мереж та очисних споруд модульного містечка для ВПО.

Що передбачає модульне містечко для ВПО? Модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – це тимчасове житлове поселення, збудоване з готових модульних конструкцій. Їх Україні надавали в якості гуманітарної допомоги і з їх допомогою збудували такі містечка у різних областях.

У модулях, зазвичай, є гаряча вода та опалення. Їх зводили у георгафічно зручних місцях, з дидсадками та школами поруч.

Під час аналізу документів з’ясували, що замовник не передбачив порядок використання коштів для покриття можливих додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією. Це створювало ризики неефективного використання коштів. Крім того, у вимогах до учасників торгів виявили ознаки дискримінації.

За результатами аналізу аналітики БЕБ направили замовнику рекомендаційний лист із зазначенням виявлених ризиків. Після розгляду рекомендацій місцева влада скасувала тендер.

Нагадаємо, що нещодавно у Бюро економічної безпеки призначили нового очільника. Очільник БЕБ Олександр Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі.

Цивінський зазначив, що перевірка була його особистим добровільним рішенням, щоб зняти всі можливі питання, які могли б негативно вплинути в майбутньому.