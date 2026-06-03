Житлові субсидії у 2026 році: що слід зробити українцям у червні

Житлова субсидія — це безповоротна адресна державна допомога. Вона нажається домогосподарствам, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги.

Що відомо про житлові субсидії станом на червень 2026 року?

У травні органами Пенсійного фонду України визначено право домогосподарств на отримання житлової субсидії, про що йдеться на сайті ПФУ.

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Важливо! Вона розраховується на період до 30 квітня 2027 року.

Водночас окремим категоріям осіб житлова субсидія на наступний період призначається за зверненням.

Це актуально для таких українців:

якщо члени сімей орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги; кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, менша ніж кількість зареєстрованих; у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, яка відрізняється від місця реєстрації; якщо в опалювальний період розмір житлової субсидії становив 0 гривень.

Цим людям потрібно подати заяву з 1 червня. Але для інших громадян житлові субсидії на неопалювальний період буде продовжено автоматично.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і на оплату житлово-комунальних послуг призначається на календарний рік. Про це також зазначили у Пенсійному фонді.

При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року,

– йдеться на сайті фонду.

Подати документи можна особисто (звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду), поштою або онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок.

Також можна подавати через ЦНАПи, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та через портал Дія.

Нагадаємо! Житлова субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня по 30 вересня, а на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Що ще слід знати про пільги та субсидії?

У поточному році право на комунальні пільги зберігається для ветеранів війни та людей зі статусом УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих військових, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, дітей війни, ветеранів військової служби, реабілітованих громадян, багатодітних сімей та українців з особливими заслугами перед державою. Про це розказав юрист з питань пенсійного забезпечення Михайло Вулах.

Зокрема, розмір житлової субсидії на неопалювальний період становить різницю між тарифом на комуналку без опалення та обов'язковим платежем для домогосподарства. ПФУ враховує середній дохід родини або ж розмір доходу за березень у вигляді пенсії.