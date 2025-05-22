22 травня, 13:26
Хто з українців зможе отримати житлову субсидію на покращених умовах
Основні тези
- Міністерство соціальної політики України пропонує покращити умови отримання житлових субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та багатодітних сімей.
- Проєкт передбачає можливість отримання субсидій за умов купівлі нерухомості, присутності житлового приміщення у власності дитини-сироти та наявності депозитів, що перевищують 100 тисяч гривень.
Міністерство соціальної політики прагне покращити умови для отримання житлових субсидій деяким українським родинам. Наразі відповідний проєкт розміщений для обговорення.
Покращення умов для отримання субсидій в Україні
Таким чином держава допомагає громадянам уникнути фінансового перевантаження, пише 24 Канал з посиланням на ФПУ.
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Таким чином Мінсоцполітики пропонує покращити умови отримання житлових субсидій таким сім'ям:
- дитячим будинкам сімейного типу;
- прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання;
- багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.
Для цих родин субсидії надаватимуться за таких умов:
- купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;
за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині,
- позбавленої батьківського піклування;
- за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тисяч гривень.
Важливо! Проєктом пропонується переглянути та актуалізувати чинний розмір простроченої (понад три місяці) заборгованості з оплати однієї або кількох ЖКП та встановити його на рівні однієї мінімальної заробітної плати станом на початок року.