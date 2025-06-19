Недоотримана субсидія: як і хто може її оформити

Житлова субсидія може не надійти одержувачу у разі його смерті. Проте недоотримані кошти може отримати інший член домогосподарства.

Як оформити недоотриману субсидію

У зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії суми призначеної, але не виплаченої субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Особа має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача до органів Пенсійного фонду. Які документи мати з собою:

свідоцтво про смерть отримувача субсидії;

документи що посвідчують особу заявника;

та реквізити банківського рахунку заявника.

Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої субсидії у зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії законодавством не передбачена.

Житлова субсидія

Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, та на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.

Українцям, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату призначать автоматично. Це відбудеться за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан та склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати комуналки.

Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період призначать за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати. За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

у складі домогосподарства є ВПО;

члени домогосподарства сплачують комуналку, проживаючи в орендованому житлі;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів ПФУ можна в один із обраних способів:

Звернутись до обраного сервісного центру ПФУ;

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та через Дію.