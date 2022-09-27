Не пальниками єдиними: які запаси продуктів варто зробити цієї зими
Через війну в Україні зима стане не тільки важкою через відсутність тепла у будинках, а й через можливі перепади електрики. Відтак, стане проблемою приготування їжі та зберігання продуктів. Чим варто запастися цієї зими, читайте у матеріалі.
24 канал підготував для вас чек-лист продуктів, які варто придбати, аби бути готовими до різних сценаріїв цієї зими.
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Що купити насамперед
Нагадуємо, що головним правилом у такому доборі продуктів має бути їхня здатність швидко не псуватися. А самі запаси мають бути поживними та мобільними у приготуванні.
- Найперше варто подумати про печиво, хлібці, сухарі, крекери, які довго зберігаються і які можна нашвидкоруч з'їсти. До цього пункту додаємо напівфабрики, які можна залити окропом. Будь-яка їжа, яка зберігатиметься у холодильнику, не буде свіжою, якщо світло вимкнуть на довготривалий період.
- Пам'ятаємо, що на зиму людському організмові потрібні вуглеводи. Тому не забуваємо про цукор, горіхи, бобові.
- Щодо тушонок та закруток, то вони згодяться, але лише, якщо проблеми з газопостачанням та електропостачанням тимчасові. Краще запасаємося промисловими м'ясними та рибними консервами. Вони зберігаються довше і пройшли повну термічну обробку.
- Сухофрукти стануть чудовим замінником різних шоколадних виробів, які потрібно зберігати в холодильнику. Це й родзинки, й курага. А ще чорнослив, сушені яблука та груші.
- Городину також краще сушити, як і фрукти. Наприклад, помідори також можна засушити, як і моркву, буряк та капусту.
- Якщо ж ви запаслися водою та пальником, то можете навіть приготувати різні каші. Для цього потрібно зробити запас круп, які вам довподоби та які швидко варяться. У такому разі, купуємо ще й борошно, дріжджі, сіль, каву та чай.
- Не забуваємо про олію. Її зберігаємо у скляній або пластиковій пляшці. Олію можна замінити до прикладу смальцем, який довго не псується.
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Підготовка до опалювального сезону
Не секрет, що опалювальний сезон, який незабаром розпочнеться, один з найважчих. І проблеми можуть виникати не тільки із газом, але й з електрикою. Які речі допоможуть справитись з перебоями електроенергії:
- Туристичний пальник;
- Генератор;
- Газовий обігрівач;
- Ліхтарик на батарейках;
- Зарядний пристрій на сонячній батареї;
- Павербанк, попередньо заряджений.