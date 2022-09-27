Не пальниками єдиними: які запаси продуктів варто зробити цієї зими

27 вересня 2022 , 17:48
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Через війну в Україні зима стане не тільки важкою через відсутність тепла у будинках, а й через можливі перепади електрики. Відтак, стане проблемою приготування їжі та зберігання продуктів. Чим варто запастися цієї зими, читайте у матеріалі.

24 канал підготував для вас чек-лист продуктів, які варто придбати, аби бути готовими до різних сценаріїв цієї зими. 

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Що купити насамперед 

Нагадуємо, що головним правилом у такому доборі продуктів має бути їхня здатність швидко не псуватися. А самі запаси мають бути поживними та мобільними у приготуванні. 

  • Найперше варто подумати про печиво, хлібці, сухарі, крекери, які довго зберігаються і які можна нашвидкоруч з'їсти. До цього пункту додаємо напівфабрики, які можна залити окропом. Будь-яка їжа, яка зберігатиметься у холодильнику, не буде свіжою, якщо світло вимкнуть на довготривалий період.  
  • Пам'ятаємо, що на зиму людському організмові потрібні вуглеводи. Тому не забуваємо про цукор, горіхи, бобові.
  • Щодо тушонок та закруток, то вони згодяться, але лише, якщо проблеми з газопостачанням та електропостачанням тимчасові. Краще запасаємося промисловими м'ясними та рибними консервами. Вони зберігаються довше і пройшли повну термічну обробку.
  • Сухофрукти стануть чудовим замінником різних шоколадних виробів, які потрібно зберігати в холодильнику. Це й родзинки, й курага. А ще чорнослив, сушені яблука та груші.
  • Городину також краще сушити, як і фрукти. Наприклад, помідори також можна засушити, як і моркву, буряк та капусту. 
  • Якщо ж ви запаслися водою та пальником, то можете навіть приготувати різні каші. Для цього потрібно зробити запас круп, які вам довподоби та які швидко варяться. У такому разі, купуємо ще й борошно, дріжджі, сіль, каву та чай. 
  • Не забуваємо про олію. Її зберігаємо у скляній або пластиковій пляшці. Олію можна замінити до прикладу смальцем, який довго не псується. 

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Підготовка до опалювального сезону

Не секрет, що опалювальний сезон, який незабаром розпочнеться, один з найважчих. І проблеми можуть виникати не тільки із газом, але й з електрикою. Які речі допоможуть справитись з перебоями електроенергії:

  • Туристичний пальник;
  • Генератор;
  • Газовий обігрівач;
  • Ліхтарик на батарейках;
  • Зарядний пристрій на сонячній батареї;
  • Павербанк, попередньо заряджений. 
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Автор: Валерія Городинська