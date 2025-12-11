Допомога у 6 500 гривень: для кого передбачені виплати та на що можна витратити кошти

Наразі українці можуть отримувати не лише "зимову тисячу". Також деякі особи можуть розраховувати на 6 500 гривень допомоги від держави.

Хто може отримати допомогу у розмірі 6 500 гривень?

Однак йдеться про осіб, які, станом на 1 листопада 2025 року, входять до однієї з визначених категорій, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Мова йде про таких людей:

діти до 18 років у малозабезпечених сім'ях;

діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеними особами;

одинокі пенсіонери які мають пенсію до 9 444 гривень, отримують надбавку на догляд.

До категорії "одинокий пенсіонер" належать ті особи, які не мають повнолітніх працездатних близьких родичів. Також вони повинні мати пенсію до 9 444 гривень та отримувати надбавку на догляд.

Важливо! Якщо людина отримує базову соціальну допомогу, то виплата у 6 500 гривень їй не передбачається.

Як подати заяву на допомогу, крім Дії?

Якщо особа не користується застосунком "Дія", то подати письмову заяву можна у Пенсійному фонді. Працівники центру допоможуть оформити заяву та детально проконсультують.

Кошти надійдуть на рахунок зі спеціальним режимом використання для соцвиплат – Дія.Картка.

Зверніть увагу! Наразі вона доступна лише для оплати телефоном.

Чи можуть отримати допомогу люди, що перебувають за кордоном?

Представники вказаних категорій громадян, які перебувають за кордоном, також можуть розраховувати на отримання виплати 6 500 гривень:

якщо вони отримують інші соцвиплати; не перевищили термін перебування за кордоном.

Як та на що можна витратити 6 500 гривень?

Кошти від програми можна витрачати лише на придбання товарів першої потреби. Йдеться про ліки, взуття, одяг тощо.

Зауважте! Розрахуватися можна у будь-якому магазині. Але платіжний термінал повинен мати відповідний МСС-код.

Нагадаємо, що перші виплати 6 500 гривень для вразливих категорій громадян розпочалися 7 грудня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Оформити її можна через Дію або у відділенні Пенсійного фонду. Але головне – встигнути до 17 грудня.

Витратити кошти можна на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.

Що ще відомо про соцвиплати в Україні?