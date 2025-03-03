Завершення "Зимової єПідтримки": на що найбільше витратитили коштів українці

Подача заявок на отримання коштів в рамках програми "Зимова єПідтримка" тривала до 28 лютого 2025 року. Понад 14,4 мільйона громадян України успішно скористалися коштами від держави.

На що українці витратили отримані кошти

Понад 12 мільйонів громадян отримали допомогу від держави за прямою заявою в "Дії", 577 тисяч обрали банки-партнери, решта осіб обрала для отримання тисячі "Укрпошту". До найпопулярніших категорій витрат віднесено комунікаційні та комунальні послуги (57%), передає 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки України.

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Наведено приблизні суми витрат:

Комунальні послуги — 4,9 мільярда гривень

Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 мільярда гривень

Заклади харчування — 443 мільйони гривень

Ліки — 237 мільйонів гривень

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 мільйони гривень

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 мільйони гривень

Книжки та інша друкована продукція — 178 мільйонів гривень

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 мільйонів гривень

Театри і кінотеатри — 80 мільйонів гривень

Поштові послуги — 61 мільйон гривень

Варто зауважити! За даними Мінсоцполітики понад 1,7 мільйона гривень отримали пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці з прифронтових територій.