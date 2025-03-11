Курс злотого рухається вниз: як не прогадати з обміном валюти

Офіційний курс злотого трохи знизився після тривалого зростання, тоді як на міжбанку він, навпаки, зріс. Це може бути вдалий момент для купівлі валюти.

Офіційний курс злотого в Україні Станом на ранок 11 березня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,67 гривні (-3 копійки від 10 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також НБУ підвищив євро, а долар опустив Курс злотого в банках і обмінниках. Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,30 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,97 гривні (-3 копійки).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,30 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,97 гривні (-3 копійки). Водночас обмінники купують злоті по 10,60 гривні (без змін), а продають – уже по 10,75 гривні (+1 копійка). Скільки коштують 100 злотих сьогодні Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 067 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 097 гривень в обмінниках та 1 075 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 060 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 030 гривень. Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.