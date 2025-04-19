У кого з пенсіонерів зменшиться пенсія з 1 травня
- Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ про звільнення чи працевлаштування.
- Повідомляти ПФУ про зміни потрібно протягом 10 днів.
Пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про певні зміни. Йдеться, зокрема, про звільнення чи працевлаштування.
Чому пенсія може зменшитись
До уваги береться також початок чи закінчення підприємницької діяльності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,
– повідомляє ПФУ.
Зауважте! На повідомлення ПФУ про зміни особа має 10 днів.
У випадку неповідомлення про працевлаштування, ПФУ змусить особу компенсувати надмірні витрати. Ця процедура може відбуватися декількома шляхами:
- особа добровільно повертає "зайві" кошти;
- Пенсійний фонд забирає у особи до 20% від пенсії, компенсуючи надмірні витрати.
Зверніть увагу! ПФУ потрібно повідомляти і про звільнення з роботи. Таким чином пенсія може бути збільшена, завдяки спеціальним доплатам.