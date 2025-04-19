Чому пенсія може зменшитись

До уваги береться також початок чи закінчення підприємницької діяльності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– повідомляє ПФУ.

Зауважте! На повідомлення ПФУ про зміни особа має 10 днів.

У випадку неповідомлення про працевлаштування, ПФУ змусить особу компенсувати надмірні витрати. Ця процедура може відбуватися декількома шляхами:

особа добровільно повертає "зайві" кошти;

Пенсійний фонд забирає у особи до 20% від пенсії, компенсуючи надмірні витрати.

Зверніть увагу! ПФУ потрібно повідомляти і про звільнення з роботи. Таким чином пенсія може бути збільшена, завдяки спеціальним доплатам.