Кому з пенсіонерів зменшать пенсію з 1 серпня
- З 1 серпня скасовується доплата від ООН для українських пенсіонерів, що проживають у зоні активних або потенційних бойових дій.
- Доплата надавалась пенсіонерам з пенсією менш ніж 3 250 гривень, які не отримували міжнародної підтримки або виплат для ВПО.
Липень – останній місяць, коли українські пенсіонери зможуть отримати доплату від ООН. Уже з 1 серпня її буде скасовано.
Чому зменшаться пенсії у серпні?
Раніше ця доплата надавалась пенсіонерам, що проживають у зоні активних або потенційних бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Зауважте! Ця програма проіснувала 2 роки, її впровадили ще у серпні 2023 року. Метою була підтримка найвразливіших верств населення.
Також вимогами для отримання доплати було те, що:
- пенсіонер має отримувати пенсію менш як 3 250 гривень;
- не отримував міжнародної підтримки або ж виплат для ВПО.
Оскільки ця доплата розраховувалась індивідуально, сума зменшення також визначається окремо для кожного.
Щомісяця, приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги – загалом понад 5 мільярдів гривень,
– повідомляє міністерство.
Нагадаємо! Раніше ця доплата розраховувалась як різниця між 3 250 та сумою пенсії.