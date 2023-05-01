Тарифи, субсидії, соцвиплати та пенсії: які зміни чекають на українців з 1 травня

У травні уряд залишив тарифи для населення без змін, а що стосується субсидії, то її можуть позбавити деяких українців. Також виплати до 5 травня перенесли, як і отримання пенсійних виплат після перерахунку. Зміниться з 1 травня й форми заяв для реєстрації в ЄДР.

Тарифи у травні

Електроенергія

У травні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін. Тож українці й надалі сплачуватимуть 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годин в залежності від обсягу спожитих кіловатів.

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Однак зауважимо, що тариф може зрости влітку, адже НКРЕКП планували переглянути вартість кіловат-годин ще у травні. Голова відомства Костянтин Ущаповський зазначав, що підвищення тарифів на електроенергію пов’язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

Костянтин Ущаповський Голова Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 гривень та 2,80 гривень за кіловат-годин. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту.

Водопостачання

Тарифи з водопостачання та водовідведення у травні залишаться також без змін. Спочатку НКРЕКП повідомила, що планує підвищення у два етапи: у квітні та червні, однак квітневе підвищення так і не відбулось.

У НКРЕКП зазначили, що встановлення нових тарифів відповідальний та складний процес, який потребує врахування низки чинників. Також додамо, що вартість кубометра води різниться в залежності від регіону та оператора постачання. Ціни залежать також від:

джерел водопостачання;

віддаленості джерела від споживачів;

якості води у джерелі водопостачання;

застосованої технології очищення;

обсягу реалізації послуг;

стану основних фондів;

розгалуженості комунікацій та багатьох інших факторів.

Заплановане у 2023 році підвищення збиралися провести у два етапи. Очікувалося, що квітні тариф зросте в середньому на 12,3%, а у липні – ще на 14,1%.

Субсидії платитимуть не всім

У квітні закінчився опалювальний сезон під час якого в середньому українці отримували 1 600 гривень. Однак тепер виплата буде меншою. Також тих, хто має борги за комунальні платежі можуть позбавити субсидії. Це стосується тих хто :

може витрачати на комунальні платежі без урахування опалення близько 20% свого доходу;

має прострочену заборгованість більш як три місяці, термін позовної давності якої не минув;

заборгував за комунальні послуги від 680 гривень;

здійснив покупку на суму від 50 тисяч гривень.

Літній опалювальний сезон триватиме з 1 травня по 30 вересня.

Варто ознайомитись Як дізнатися розмір своєї субсидії за адресою будинку

Пенсійні виплати

У квітні працюючим пенсіонерам перерахували пенсійні виплати, однак їх українці отримають лише у червні. Виплати надійдуть разом за декілька місяців. Квітневий перерахунок пенсійних виплат стосувався:

працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та виплату щонайменше 7 000 гривень;

працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу;

тих, у кого з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.

Соціальні виплати

Довідка: у березні, квітні та липні пенсії виплати переглянуть українцям, які мають великий стаж, проте мали низьку зарплату, і ще в СРСР їм призначити низьку пенсію, до якої доплату додавала держава. Таким пенсіонерам проіндексували виплати на 19,7%.

Щорічна допомога до 5 травня

Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань щорічно отримували грошову допомогу до 5 травня. Проте цьогоріч нардепи підтримали закон №7295, який переніс дату виплат на 24 серпня.

Згідно з даними Мінсоцполітики, у 2023 році населення в рамках вище згаданої допомоги може розраховувати на такі виплати:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів та інших місць примусового тримання визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 421 гривня; II групи ‒ 3 906 гривень; III групи ‒ 3 391 гривня;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 491 гривня;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 421 гривня;

членам сімей загиблих померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України – 966 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Виплати для ВПО

Населення яке виїхало з зони можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих територій Росією, можуть у травні розраховувати на соціальні виплати від держави як ВПО. З детальним переліком таких територій можна ознайомитись, натиснувши тут.

Внутрішньо переміщеним особам можуть розраховувати на 2 тисячі гривень на особу та по 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю.

21 квітня уряд ухвалив рішення згідно з яким, з українців не стягуватимуть борги за комунальні платежі після 24 лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях або тих, де ведуться бойові дії. Для того, щоб кошти не стягували, потрібно буде надати документи, які підтверджують вашу відсутність.

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Нові форми заяв для реєстрації в ЄДР

З 1 травня для реєстрації в ЄДР потрібно буде подавати нові форми заяв, оскільки набирає чинності наказ Мін'юсту, що змінює процедури держреєстрації юросіб та ФОПі. Зокрема зміняться форми заяв для реєстрації в ЄДР. У відомстві зазначили, що мета змін – удосконалення процедури держреєстрації юросіб та ФОПів.

Тож подання заяв відповідно до оновлених форм в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника ПДВ та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час державної реєстрації змін до відомостей про ЮО/ФОП, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом заповнення відповідних сторінок заяв, буде здійснюватися з дня розміщення відповідного оголошення на сайті Мін'юсту.

Коли закінчиться навчання в школах

Зазвичай навчальний рік для школярів закінчується наприкінці травня, однак через повномасштабну війну навчальний процес зазнав змін. Зокрема, на нього вплинули перебої з електроенергією та опаленням.

Згідно з законом навчальний рік повинен тривати не менше, ніж 175 навчальних днів. Тож навчальний рік 2022-2023 закінчиться 30 червня 2023 року.

Це стосується абітурієнтів (випускників 11 класів). Для них навчальний рік спливає саме 30 червня. Для інших класів він закінчується наприкінці весни, у травні. Тобто вони проходять 155 днів навчання,

– йдеться в постанові Кабміну.

Погода в травні

У травні погода на території України буде в межах норми, повідомили в Українському гідромедцентрі. Середня місячна температура прогнозовано буде в межах 14 – 18 градусів за Цельсієм тепла, в горах 10 – 13 градусів за Цельсієм.

Що стосується місячної кількості опадів, то вона теж буде в межах норми: 35 – 72 міліметрів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті випаде 132 – 170 міліметрів опадів, що дещо більше за норму.