Тарифы, субсидии, соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев с 1 мая

В мае правительство оставило тарифы для населения без изменений, а что касается субсидии, то ее могут лишить некоторых украинцев. Также выплаты к 5 мая перенесли, как и получение пенсионных выплат после перерасчета. Изменятся с 1 мая и формы заявлений для регистрации в ЕГР.

Тарифы в мае

Электроэнергия

В мае тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается без изменений. Поэтому украинцы и дальше будут платить 1,44 и 1,68 гривны за киловатт-часов в зависимости от объема потребленных киловатт.

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Однако заметим, что тариф может возрасти летом, ведь НКРЭКУ планировали пересмотреть стоимость киловатт-часов еще в мае. Глава ведомства Константин Ущаповский отмечал, что повышение тарифов на электроэнергию связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

Константин Ущаповский Председатель Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Рассматривается несколько вариантов новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть следующие: 2,40 гривны и 2,80 гривны за киловатт-час. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты.

Водоснабжение

Тарифы на водоснабжение и водоотвод в мае останутся без изменений. Сначала НКРЭКУ сообщила, что планирует повышение в два этапа: в апреле и июне, однако апрельское повышение так и не произошло.

В НКРЭКУ отметили, что установление новых тарифов – ответственный и сложный процесс, требующий учета ряда факторов. Также добавим, что стоимость кубометра воды отличается в зависимости от региона и оператора снабжения. Цены зависят также от:

источников водоснабжения;

удаленности источника от потребителей;

качества воды в источнике водоснабжения;

применяемой технологии очистки;

объема реализации услуг;

состояния основных фондов;

разветвленности коммуникаций и многих других факторов.

Запланированное в 2023 году повышение собиралось провести в два этапа. Ожидалось, что в апреле тариф вырастет в среднем на 12,3%, а в июле – еще на 14,1%.

Субсидии будут платить не всем

В апреле закончился отопительный сезон, во время которого в среднем украинцы получали 1 600 гривен. Однако теперь выплата будет меньше. Также тех, кто имеет долги за коммунальные платежи, могут лишить субсидии. Это касается тех, кто:

может тратить на коммунальные платежи без учета отопления около 20% своего дохода;

имеет просроченную задолженность более трех месяцев, срок исковой давности которой не истек;

задолжал за коммунальные услуги от 680 гривен;

совершил покупку на сумму от 50 тысяч гривен.

Летний отопительный сезон продлится с 1 мая по 30 сентября.

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Пенсионные выплаты

В апреле работающим пенсионерам перечислили пенсионные выплаты, однако их украинцы получат только в июне. Выплаты поступят вместе через несколько месяцев. Апрельский перерасчет пенсионных выплат касался:

работающих пенсионеров, имеющих не менее 35 лет стажа и выплату не менее 7 000 гривен;

работающие пенсионеры по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа;

тех, у кого с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло два года.

Социальные выплаты

Справка: в марте, апреле и июле пенсии выплаты пересмотрят украинцам, у которых большой стаж, однако они имели низкую зарплату, и еще в СССР им назначиль низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство. Таким пенсионерам проиндексировали выплаты на 19,7%.

Ежегодная помощь к 5 мая

Ветераны войны и жертвы нацистских преследований ежегодно получали пособие к 5 мая. Однако в этом году нардепы поддержали закон №7295, перенесший дату выплат на 24 августа.

Согласно данным Минсоцполитики, в 2023 году население в рамках вышеупомянутой помощи может рассчитывать на следующие выплаты:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы – 4 421 гривна; II группы – 3 906 гривен; III группы – 3 391 гривна;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1491 гривна;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4421 гривна;

членам семей погибших умерших лиц с инвалидностью в результате войны, боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, а также членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривен.

Выплаты для ВПЛ

Население выехавшее из зоны возможных боевых действий, активных боевых действий и временно оккупированных территорий Россией могут в мае рассчитывать на социальные выплаты от государства как ВПЛ. С подробным перечнем таких территорий можно ознакомиться, нажав здесь.

Внутри перемещенным лицам могут рассчитывать на 2 тысячи гривен на человека и по 3 тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью.

21 апреля правительство приняло решение, согласно которому с украинцев не будут взимать долги за коммунальные платежи после 24 февраля 2022 года на временно оккупированных территориях или тех, где ведутся боевые действия. Для того чтобы средства не взимали, нужно будет предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие.

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Новые формы заявлений для регистрации в ЕГР

С 1 мая для регистрации в ЕГР нужно будет подавать новые формы заявлений, поскольку вступает в силу приказ Минюста, изменяющий процедуры госрегистрации юрлиц и ФЛП. В частности, изменятся формы заявлений для регистрации в ЕГР. В ведомстве отметили, что цель изменений – усовершенствование процедуры госрегистрации юрлиц и ФЛП.

Поэтому представление заявлений в соответствии с обновленными формами в части избрания упрощенной системы налогообложения и/или добровольной регистрации в качестве плательщика НДС и/или включения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций при государственной регистрации изменений в сведения о ЮО/ФЛП, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований путем заполнения соответствующих страниц заявлений будет осуществляться со дня размещения соответствующего объявления на сайте Минюста.

Когда закончится обучение в школах

Обычно учебный год для школьников заканчивается в конце мая, однако из-за полномасштабной войны учебный процесс претерпел изменения. В частности, на него оказали влияние перебои с электроэнергией и отоплением.

По закону учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней. Так что учебный год 2022–2023 закончится 30 июня 2023 года.

Это касается абитуриентов (выпускников 11 классов). Для них учебный год идет закончится именно 30 июня. Для других классов он заканчивается в конце весны, в мае. То есть они проходят 155 дней обучения,

– говорится в постановлении Кабмина.

Погода в мае

В мае погода на территории Украины будет в пределах нормы, отмечают Украинском гидромедцентре. Средняя месячная температура прогнозируется в пределах 14 – 18 градусов тепла по Цельсию, в горах 10 – 13 градусов по Цельсию.

Что касается месячного количества осадков, то оно тоже будет в пределах нормы: 35 – 72 миллиметров. Только на Закарпатье и Прикарпатье выпадет 132 – 170 миллиметров осадков, что несколько больше нормы.