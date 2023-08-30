Нові податки, незмінні пенсії та субсидії, які можуть зрости: кого торкнуться зміни у вересні

Вересень для більшості українців не буде багатим на зміни. Втім їхній малий відсоток дехто може відчути сповна. Відтак для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб скасують обов'язкові виплати від держави, пенсії не підвищуватимуть, а довоєнні податки для ФОПів повернуть.

Пенсії з 1 вересня

З 1 вересня жодних змін щодо підвищення та перерахунку пенсій не передбачені. Відтак суми пенсії та надбавок до них залишаться такими ж, як у серпні.

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що у липні частина пенсіонерів отримали індексацію пенсійних виплат. Це стосувалося тих осіб, які вийшли на пенсію за спеціальними законами (держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати, науковці). Свої надбавки вони отримали у серпні. Ще раніше більшість пенсіонерів отримали індексацію у 19,7% цієї весни.

У серпні пенсіонери отримали надбавки:

за Законом України "Про державну службу" – 1 046,70 гривні;

за Законом України "Про статус народного депутата України" – 1 450,98 гривні;

за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – 634,89 гривні;

за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – 422,51 гривні.

Мінімальний розмір виплат з інвалідності у 2023 році становить:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Для решти мінімальні пенсії встановлені у таких розмірах:

для осіб, які досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – основний розмір пенсії не менше 3 120 гривень. Додатково є ще надбавки та підвищення;

для осіб, яким виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20/25 років – розмір пенсії не менше 3 120 гривень;

особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30/35 років – не менше 3 000 гривень;

для пенсіонерів віком від 75 до 80 років, із набутим стажем 20/25 років – 3 000 гривень.

працюючим пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи – не менше 2 760 гривень.

Не всі ВПО отримають виплати

Особам, які не працюють незалежно від віку, стажу та призначення пенсії, мінімальна пенсійна виплата встановлюється на рівні 2 520 гривень.

З 1 вересня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) припинять виплачувати допомогу від держави. В урядових органах пояснюють такі зміни тим, що тепер гроші надаватимуться тільки тим, хто найбільше потребуватиме цього. Йдеться про:

осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

особи, які засуджені та відбувають термін покарання у місцях позбавлення волі;

тих, хто повернулися до свого місця проживання;

тих, хто придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;

особи, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років;

тих, що мають депозит на суму у понад 100 тисяч гривень. А також особи, що купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.

Навчальний рік 2023 – 2024

Початок навчального року в Україні стартує з 1 вересня 2023 року. Втім триватиме він тепер до 28 червня 2024 року. Про це заявили в уряді.

Нагадуємо, що попередній навчальний рік тривав до 30 червня, але місцева влада в регіонах могла самостійно змінювати дати завершення навчання.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цьогоріч найголовнішим стане те, щоб забезпечити безпеку дітей та освітнього процесу. Крім того, важливим питанням залишається комфортні та якісні укриття для навчальних установ.

Як додали у Міністерстві освіти та науки безпекова ситуація в кожному населеному пункті залежатиме від рішень обласної військової адміністрації.

Крім того, цього року навчання проводитимуть у 3 форматах: очному, дистанційному і змішаному.

В українській школі з'явиться нова освітня програма: вивчення лише українського компоненту для уникнення подвійного навантаження, але збереження зв’язку з державою – 6 – 8 годин на тиждень;

Спростять систему перезарахування решти навчальних дисциплін;

Розроблять спеціальну навчальну програму "Global Ukraine";

Нова форма навчання для дітей за кордоном лише у вибраних дистанційних школах в кожній області. Це зменшить навантаження вчителів та класів.

Субсидії на осінньо-зимовий період

Для дітей, що перебувають за кордоном, з’являться певні зміни.

Вже восени розпочнеться новий опалювальний сезон. Відтак ймовірність того, що розмір житлових субсидій для населення збільшиться, доволі висока.

Якщо витрати сім'ї на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу, особам надається право на отримання субсидії.

Торік українці отримували в середньому грошову допомогу на рівні 1 600 гривень. Але цього року розмір може зрости через підвищення тарифів на електроенергію – до 2,64 за кіловат-годину.

До речі, є певні категорії українці, яких можуть позбавити субсидії. Щоб цього уникнути їм необхідно подати нові заявки. Йдеться про:

осіб, у яких у складі домогосподарства є ВПО;

членів домогосподарства, які орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

осіб, які проживають у домогосподарстві разом й їх кількість менша, ніж кількість зареєстрованих;

тих, хто звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Дізнатися чи отримали ви право на субсидію можна тепер онлайн. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на портал Дія або на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

ФОПи повертаються до довоєнних податків

Однією із вимог меморандуму між Україною та МВФ є скасування податкових пільг для ФОПів. Нагадуємо, що після повномасштабного вторгнення влада України скасувала для ФОПи I та III групи сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Але вже з серпня цей внесок повернули.

Мінімальний розмір ЄСВ у 2023 році становить 1 474 гривень щомісяця або 4 422 гривень на квартал. Втім є певна категорія, яка ЄСВ може не сплачувати. Це підприємці, зареєстровані на територіях, де тривають бої, або на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт про скасування передбачає:

платник 2% єдиного податку (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2%. Він зможе обрати систему оподаткування на яку він бажає перейти.

ті особи, які з дня реєстрації обрали 2% ЄП автоматично вважаються платниками III групи ФОП зі ставкою 5%.

для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено – автоматично відновлюються права й обов’язки платника ПДВ.

Якщо цього не зробити, то особу автоматично переведуть на систему оподаткування, на якій він був до обрання 2%.

Цікаво, що ті платники, які у 2023 році перейшли із 2% ЄП на загальну систему, зможуть повторно перейти на спрощену систему на свій вибір. Заяву потрібно подати до 1 вересня. Таким чином платника вважатимуть платником ЄП з 1 серпня.