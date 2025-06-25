Кабмін схвалив зміни до бюджету для закриття діри на армію

Йдеться про зміни на понад 412 мільярдів гривень для того, щоб закрити дірки у бюджеті. Відтак, з українського бізнесу зберуть навіть більше, аніж планували. Незабаром законопроєкт зареєструють у Раді.

Що передбачають зміни у бюджеті на 2025 рік Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, з бізнесу можуть стягнути додаткові понад 150 мільярдів гривень, передає 24 Канал. Читайте також Таке станеться вперше: Україна запустить спільне виробництво зброї з однією з країн Ярослав Железняк Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 мільярдів гривень більше ніж планували та понад 250 мільярдів ще візьмуть у борг. У законопроєктом пропонується скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397,50 мільйона гривень: Тобто збільшити видатки за окремими бюджетними програмами – на 448,83 мільйона гривень, з них для сектору безпеки і оборони – на 412,37 мільйона гривень,

Й скоротити видатки та надання кредитів – на 51 341,3 мільйона гривень. Водночас для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити: Доходи держбюджету – на 147,49 мільйона гривень,

Фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями – на 250 мільйонів гривень.