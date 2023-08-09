Роботу ОСББ спростять: Зеленський підписав законопроєкт

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7029, який дозволить спростити створення та діяльність ОСББ. Українцям дозволять використовувати електронні інструменти та цифрові підписи.

Що зміниться у роботі ОСББ

Діяльність ОСББ стане простішою, бо законопроєктом передбачені такі зміни:

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щоб прийняти необхідне рішення, потрібно 50% та +1 голос мешканців будинку (виняток – від'єднання багатоквартирного будинку від інженерних мереж);

можна брати участь у зборах дистанційно та ставити цифрові підписи під час голосування;

дозволено інформувати мешканців про збори за допомогою електронних засобів комунікації;

ОСББ звільнено від потреби нотаріально засвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій, скасовується потреба змінювати чинні статути;

запроваджується єдиний підхід для оформлення протоколів зборів співвласників.

Також документом передбачено право співвласників на ознайомлення із документами зборів ОСББ і відповідальність за ненадання цих та інших паперів на прохання учасників ОСББ.

Змінилися правила подачі показників лічильників газу

Для користувачів постачальника "Нафтогаз", які проживають на території Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей, змінилися правила подачі показників газу. Тепер це можна зробити лише через сервіси my.gas.ua:

особистий кабінет my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Всі інші способи подачі показників лічильників газу вважатимуться не дійсними.