Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році
- У 2026 році в Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, підвищать оплату праці вчителів та медиків.
- Зростання прожиткового мінімуму вплине на розмір деяких пенсій, а також соцвиплат, які розраховують на основі цього показника.
У 2026 році в Україні зростуть прожитковий мінімум і пов’язані з ним соціальні виплати. Заплановане підвищення зарплат вчителям і медикам та індексація пенсій. Мінімальна заробітна плата зросте на 8 відсотків, а деякі групи населення зможуть отримувати більші соцвиплати.
Як зросте мінімальна зарплата в Україні
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 8 647 гривень, пише 24 Канал з посиланням на текст закону про Державний бюджет на 2026 рік.
Дивіться також Важливе про "тринадцяту пенсію": кому та як її одержати на Новий рік
Розмір мінімальної зарплати в Україні не переглядали з 2024 року, коли у квітні її підвищили до 8 тисяч гривень. Проте у 2026 році держбюджетом передбачене зростання.
У погодинному розмірі мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 48 до 52 гривень.
Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні останніми роками:
- січень-серпень 2020 року – 4 723 гривень;
- вересень-грудень 2020 року – 5 тисяч гривень;
- січень-листопад 2021 року – 6 тисяч гривень;
- грудень 2021 – вересень 2022 року – 6 500 гривень;
- жовтень 2022 – грудень 2023 року – 6 700 гривень;
- січень-березень 2024 року – 7 100 гривень;
- квітень 2024 – грудень 2025 року – 8 тисяч гривень;
- з 1 січня 2026 року – 8 647 гривень.
Цікаво! За даними Пенсійного фонду, у жовтні 2025 року показник середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески, становив 21 578 гривень. За інформацією Держстату, станом на жовтень середня місячна зарплата в Україні перебувала на рівні 26 913 гривень.
З пояснювальної записки до закону про Держбюджет України відомо, що середньомісячна зарплата у 2026 році за прогнозом може зрости до 30 032 гривень у номінальному вираженні, а в реальному – на 5,1 відсотка до попереднього року.
Наскільки зміниться прожитковий мінімум у 2026 році
Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень на одну людину (+289 гривень у порівнянні з попереднім). Для різних груп населення його оновили наступним чином:
- діти віком до 6 років – 2 817 гривень (+254 гривні);
- діти віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень (+316 гривень);
- працездатні особи – 3 328 гривень (+300 гривень);
- особи, які втратили працездатність, – 2 595 гривень (+234 гривень);
Довідково: прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини.
Прожитковий мінімум не співвідноситься з реальними витратами українців, проте істотно збільшувати його держава не може. Цей показник використовують для розрахунку низки соціальних виплат, на кратне збільшення яких у бюджеті не вистачить грошей. Тому Уряд не підвищує прожитковий мінімум до фактичних потреб.
Зауважимо! Раніше прожитковий мінімум переглядали тричі на рік: станом на 1 січня, 1 липня й 1 грудня. Проте під час повномасштабної війни його почали встановлювати раз на рік.
За бюджетною декларацією на 2026 – 2028 рік, прогнозовані розміри прожиткового мінімуму до 2028 року можуть зрости до 3 667 гривень для працездатних осіб.
Як зростуть розміри пенсій
З огляду на підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 січня відбудеться зростання розміру мінімальної пенсії – з 2 361 до 2 595 гривень.
Також у 2026 році відбудеться індексація пенсій. Вона запланована на березень.
Важливо! прем’єр-міністрка Юлія Свириденко повідомляла, що на пенсійне забезпечення в держбюджеті на 2026 рік передбачені 1,27 трильйона гривень, що на 123,4 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році.
За даними ПФУ, станом на жовтень 2025 року статус пенсіонера в Україні мають 10,2 мільйона людей. Середній розмір пенсії – 6 436 гривень.
Скільки зароблятимуть учителі державних шкіл у 2026 році
У 2026 році зарплати вчителів сумарно зростуть на 50%. Підвищувати платню педпрацівникам планують у два етапи:
- зростання на 30% з 1 січня 2026 року;
- зростання на 20% з 1 вересня 2026 року.
У держбюджеті на освіту заклали 273,9 мільярда гривень, передбачивши кошти на підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року.
Зауважте! Систему оплати праці освітян планують змінити. Над цим працює Уряд, а нововведення матимуть запрацювати з вересня 2026 року.
Як підвищать зарплати медикам
У 2026 році відбудеться зростання зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. Очільниця уряду Юлія Свириденко у вересні анонсувала, що базова оплата праці для них має становити 35 тисяч гривень.
На зростання зарплати до цього рівня можуть розраховувати сімейні лікарі, які мають 1 800 декларацій з пацієнтами. Для підвищення оплати Міністерство охорони здоров'я перерахує капітаційну ставку, яку сплачує за кожного пацієнта на рік.
Довідково: базова капітаційна ставка на 2025 рік становить 844,4 гривні. Для сільських медзакладів діє коефіцієнт 1,1 до базової ставки, тож там лікарі отримують за кожного пацієнта більше.
Також для медиків у 2026 році передбачена одноразова виплата в розмірі 200 тисяч гривень. Її отримуватимуть лікарі, які укладуть трирічні контракти на роботу в селах або прифронтових областях. На ці виплати до бюджету заклали понад 150 мільйонів гривень.
Загалом на охорону здоров’я у 2026 році з державного бюджету планують витратити 258,6 мільярда гривень.
Чи зростуть зарплати військових
Збільшення зарплати військовим не передбачили в бюджеті на 2026 рік. Водночас уряд анонсував покращення умов для служби за контрактом.
Міністерство оборони готує нові типи контрактів для військовослужбовців та зміни до законодавства. Вони передбачатимуть:
- збільшення щомісячних виплат;
- бонуси за підписання контракту;
- розширення соціального пакета;
- чіткі терміни служби – контакти від 1 до 5 років;
- річну відстрочку від мобілізації після завершення служби для контрактів терміном на 2 – 5 років.
Укладати контракти зможуть чинні військовослужбовці й ті, що долучаться до лав армії в майбутньому.
Як зміняться соцвиплати у 2026 році
- Скринінг здоров’я 40+
У 2026 році в Україні стартує програма щорічних обстежень для громадян віком від 40 років, вартість якої покриватиме держава. За затвердженими Кабміном умовами, запрошення пройти скринінг надходитиме через 30 днів після дня народження в Дії.
Обстеження стосуватимуться наявності серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, психічних розладів і передбачатиме лабораторні дослідження, що показують стан роботи нирок, серця та судин.
На огляд виділятимуть 2 тисячі гривень, які нарахують на Дія.Картку через 7 днів після прийняття запрошення.
Зверніть увагу! Пройти скринінг можна буде в державних, комунальних або приватних медзакладах, включених до переліку Національної служби здоров’я.
У державному бюджеті на програму щорічних чекапів передбачені 10 мільярдів гривень. Очікують, що у 2026 році їх пройдуть щонайменше 5 мільйонів українців.
- Допомога при народженні дитини
З 1 січня 2026 року зросте розмір допомоги при народженні дитини. Одноразова виплата становитиме 50 тисяч гривень (раніше – 41 280 гривень).
Для жінок, які офіційно не працюють, до пологів виплачуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень. Таку ж суму отримуватимуть після народження дитини до досягнення нею однорічного віку. У разі призначення допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю виплата становитиме 10,5 тисячі гривень.
Важливо! Передбачена також щомісячна допомога для догляду за дитиною від 1 до 3 років при виході батьків на роботу – 7 тисяч гривень.
- Пакунок школяра
У 2026 році продовжить діяти програма "Пакунок школяра", за якою батьки першокласника можуть отримати 5 тисяч гривень на купівлю канцелярських товарів, книг, одягу та взуття.
Водночас зросте кількість закладів торгівлі, де можна використати цю виплату. Вони мають працювати на території України й з 1 січня 2026 року бути внесеними до офіційного переліку.
- Розмір аліментів на дитину
Підвищення прожиткового мінімуму тягне за собою зміну розмірів соціальної допомоги, яку розраховують, спираючись на цей показник. Йдеться про допомогу сім'ям з дітьми, по безробіттю, а також стипендії та інші соцвиплати.
З огляду на це у 2026 році підвищиться мінімальний розмір аліментів на дитину. Він має становити не менш як 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:
- діти віком до 6 років – 1 408,5 гривні;
- діти віком від 6 до 18 років – 1 756 гривень.
Мінімальна ж рекомендована сума аліментів відповідає рівню прожиткового мінімуму з урахуванням віку дитини.
- Допомога ВПО від держави
Нагадаємо, що виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб не зміняться. Їх продовжили до лютого 2026 року:
- 2 тисячі гривень – на одну дорослу особу;
- 3 тисячі гривень – на одну дитину або особу з інвалідністю.
У держбюджеті на 2026 рік на це заклали 48,4 мільярда гривень.
На виплату субсидій та пільг спрямують такий самий обсяг фінансування, як і у 2025 році, – 42,3 мільярда гривень.