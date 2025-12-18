Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

У 2026 році в Україні зростуть прожитковий мінімум і пов’язані з ним соціальні виплати. Заплановане підвищення зарплат вчителям і медикам та індексація пенсій. Мінімальна заробітна плата зросте на 8 відсотків, а деякі групи населення зможуть отримувати більші соцвиплати.

Як зросте мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 8 647 гривень, пише 24 Канал з посиланням на текст закону про Державний бюджет на 2026 рік.

Розмір мінімальної зарплати в Україні не переглядали з 2024 року, коли у квітні її підвищили до 8 тисяч гривень. Проте у 2026 році держбюджетом передбачене зростання.

У погодинному розмірі мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 48 до 52 гривень.

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні останніми роками:

січень-серпень 2020 року – 4 723 гривень ;

; вересень-грудень 2020 року – 5 тисяч гривень ;

; січень-листопад 2021 року – 6 тисяч гривень ;

; грудень 2021 – вересень 2022 року – 6 500 гривень ;

; жовтень 2022 – грудень 2023 року – 6 700 гривень ;

; січень-березень 2024 року – 7 100 гривень ;

; квітень 2024 – грудень 2025 року – 8 тисяч гривень ;

; з 1 січня 2026 року – 8 647 гривень.

Цікаво! За даними Пенсійного фонду, у жовтні 2025 року показник середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески, становив 21 578 гривень. За інформацією Держстату, станом на жовтень середня місячна зарплата в Україні перебувала на рівні 26 913 гривень.

З пояснювальної записки до закону про Держбюджет України відомо, що середньомісячна зарплата у 2026 році за прогнозом може зрости до 30 032 гривень у номінальному вираженні, а в реальному – на 5,1 відсотка до попереднього року.

Наскільки зміниться прожитковий мінімум у 2026 році

Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень на одну людину (+289 гривень у порівнянні з попереднім). Для різних груп населення його оновили наступним чином:

діти віком до 6 років – 2 817 гривень (+254 гривні);

діти віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень (+316 гривень);

працездатні особи – 3 328 гривень (+300 гривень);

особи, які втратили працездатність, – 2 595 гривень (+234 гривень);

Довідково: прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини.

Прожитковий мінімум не співвідноситься з реальними витратами українців, проте істотно збільшувати його держава не може. Цей показник використовують для розрахунку низки соціальних виплат, на кратне збільшення яких у бюджеті не вистачить грошей. Тому Уряд не підвищує прожитковий мінімум до фактичних потреб.

Зауважимо! Раніше прожитковий мінімум переглядали тричі на рік: станом на 1 січня, 1 липня й 1 грудня. Проте під час повномасштабної війни його почали встановлювати раз на рік.

За бюджетною декларацією на 2026 – 2028 рік, прогнозовані розміри прожиткового мінімуму до 2028 року можуть зрости до 3 667 гривень для працездатних осіб.

Як зростуть розміри пенсій

З огляду на підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 січня відбудеться зростання розміру мінімальної пенсії – з 2 361 до 2 595 гривень.

Також у 2026 році відбудеться індексація пенсій. Вона запланована на березень.

Важливо! прем’єр-міністрка Юлія Свириденко повідомляла, що на пенсійне забезпечення в держбюджеті на 2026 рік передбачені 1,27 трильйона гривень, що на 123,4 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році.

За даними ПФУ, станом на жовтень 2025 року статус пенсіонера в Україні мають 10,2 мільйона людей. Середній розмір пенсії – 6 436 гривень.

Скільки зароблятимуть учителі державних шкіл у 2026 році

У 2026 році зарплати вчителів сумарно зростуть на 50%. Підвищувати платню педпрацівникам планують у два етапи:

зростання на 30% з 1 січня 2026 року;

з 1 січня 2026 року; зростання на 20% з 1 вересня 2026 року.

У держбюджеті на освіту заклали 273,9 мільярда гривень, передбачивши кошти на підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року.

Зауважте! Систему оплати праці освітян планують змінити. Над цим працює Уряд, а нововведення матимуть запрацювати з вересня 2026 року.

Як підвищать зарплати медикам

У 2026 році відбудеться зростання зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. Очільниця уряду Юлія Свириденко у вересні анонсувала, що базова оплата праці для них має становити 35 тисяч гривень.

На зростання зарплати до цього рівня можуть розраховувати сімейні лікарі, які мають 1 800 декларацій з пацієнтами. Для підвищення оплати Міністерство охорони здоров'я перерахує капітаційну ставку, яку сплачує за кожного пацієнта на рік.

Довідково: базова капітаційна ставка на 2025 рік становить 844,4 гривні. Для сільських медзакладів діє коефіцієнт 1,1 до базової ставки, тож там лікарі отримують за кожного пацієнта більше.

Також для медиків у 2026 році передбачена одноразова виплата в розмірі 200 тисяч гривень. Її отримуватимуть лікарі, які укладуть трирічні контракти на роботу в селах або прифронтових областях. На ці виплати до бюджету заклали понад 150 мільйонів гривень.

Загалом на охорону здоров’я у 2026 році з державного бюджету планують витратити 258,6 мільярда гривень.

Чи зростуть зарплати військових

Збільшення зарплати військовим не передбачили в бюджеті на 2026 рік. Водночас уряд анонсував покращення умов для служби за контрактом.

Міністерство оборони готує нові типи контрактів для військовослужбовців та зміни до законодавства. Вони передбачатимуть:

збільшення щомісячних виплат;

бонуси за підписання контракту;

розширення соціального пакета;

чіткі терміни служби – контакти від 1 до 5 років;

річну відстрочку від мобілізації після завершення служби для контрактів терміном на 2 – 5 років.

Укладати контракти зможуть чинні військовослужбовці й ті, що долучаться до лав армії в майбутньому.

Як зміняться соцвиплати у 2026 році

Скринінг здоров’я 40+

У 2026 році в Україні стартує програма щорічних обстежень для громадян віком від 40 років, вартість якої покриватиме держава. За затвердженими Кабміном умовами, запрошення пройти скринінг надходитиме через 30 днів після дня народження в Дії.

Обстеження стосуватимуться наявності серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, психічних розладів і передбачатиме лабораторні дослідження, що показують стан роботи нирок, серця та судин.

На огляд виділятимуть 2 тисячі гривень, які нарахують на Дія.Картку через 7 днів після прийняття запрошення.

Зверніть увагу! Пройти скринінг можна буде в державних, комунальних або приватних медзакладах, включених до переліку Національної служби здоров’я.

У державному бюджеті на програму щорічних чекапів передбачені 10 мільярдів гривень. Очікують, що у 2026 році їх пройдуть щонайменше 5 мільйонів українців.

Допомога при народженні дитини

З 1 січня 2026 року зросте розмір допомоги при народженні дитини. Одноразова виплата становитиме 50 тисяч гривень (раніше – 41 280 гривень).

Для жінок, які офіційно не працюють, до пологів виплачуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень. Таку ж суму отримуватимуть після народження дитини до досягнення нею однорічного віку. У разі призначення допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю виплата становитиме 10,5 тисячі гривень.

Важливо! Передбачена також щомісячна допомога для догляду за дитиною від 1 до 3 років при виході батьків на роботу – 7 тисяч гривень.

Пакунок школяра

У 2026 році продовжить діяти програма "Пакунок школяра", за якою батьки першокласника можуть отримати 5 тисяч гривень на купівлю канцелярських товарів, книг, одягу та взуття.

Водночас зросте кількість закладів торгівлі, де можна використати цю виплату. Вони мають працювати на території України й з 1 січня 2026 року бути внесеними до офіційного переліку.

Розмір аліментів на дитину

Підвищення прожиткового мінімуму тягне за собою зміну розмірів соціальної допомоги, яку розраховують, спираючись на цей показник. Йдеться про допомогу сім'ям з дітьми, по безробіттю, а також стипендії та інші соцвиплати.

З огляду на це у 2026 році підвищиться мінімальний розмір аліментів на дитину. Він має становити не менш як 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:

діти віком до 6 років – 1 408,5 гривні;

діти віком від 6 до 18 років – 1 756 гривень.

Мінімальна ж рекомендована сума аліментів відповідає рівню прожиткового мінімуму з урахуванням віку дитини.

Допомога ВПО від держави

Нагадаємо, що виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб не зміняться. Їх продовжили до лютого 2026 року:

2 тисячі гривень – на одну дорослу особу;

3 тисячі гривень – на одну дитину або особу з інвалідністю.

У держбюджеті на 2026 рік на це заклали 48,4 мільярда гривень.

На виплату субсидій та пільг спрямують такий самий обсяг фінансування, як і у 2025 році, – 42,3 мільярда гривень.