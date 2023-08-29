НБУ послабив валютні обмеження: чому українців чекає зміцнення гривні

Від сьогодні, 29 серпня, НБУ пом'якшив валютні обмеження, зокрема дозволив продаж безготівкової іноземної валюти громадянам. На думку економіста, це може зміцнити курс гривні до долара.

Що означає пом'якшення валютних обмежень

Економіст Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу пояснив, що фактично лібералізація безготівкового обігу валют дозволяє перевести частину тих операцій, які були витіснені на готівковий ринок, на безготівку.

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Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Можна сказати, що це розвантаження частини готівкового ринку, а отже потенційно менша волатильність. Тобто менший розмір коливань курсу на готівково-валютному ринку. І можливо навіть певне зміцнення гривні на готівковому ринку.

Аспекти, що можуть гальмувати рішення

що НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Втім 28 серпня регулятор повідомив про певні пом'якшення валютних обмежень в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

Експерт пояснює, що потрібно врахувати, що у цій ситуації є певні чинники, що можуть гальмувати таке рішення:

Насамперед це пов'язано з тим, що безготівкові розрахунки є транспарентними, тобто вони можуть використовуватися лише для повністю прозорих операцій. Якщо йдеться про операції тінізації, або принаймні оптимізації оподаткування, то зрозуміло, що без готівки не обійтися.

Крім того, потрібно розуміти, що у будь-якому випадку безготівковий ринок теж може бути волатильним. Тому він може коливатися у зв'язку з різними ризиками та настроями, які виникають на ринку. Тут очевидно, що повинні бути певні запобіжники. Вони стримуватимуть волатильність, яка може бути занадто надмірною в умовах війни.

Таке рішення НБУ – це позитивна ознака того, що економіка країни адаптується. Це також відображення того, що у нас на сьогодні нагромаджуються золотовалютні резерви через те, що Україна отримує велику міжнародну допомогу,

– додає Жаліло.

Що змінилось з 29 серпня

Нацбанк дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Від 29 серпня відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку;

Також регулятор збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.

У Нацбанку наголосили, що такі зміни переорієнтують частину попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Ба більше, операції з продажу безготівкової валюти банками є більш зручними та безпечними.