Що буде найближчими днями з курсом долара через торгівельну війну Трампа
- США ввели 10% мита на імпортовані товари, що може спричинити девальвацію валют, включаючи гривню, проте НБУ втручатиметься, щоб зменшити вплив на валютний ринок.
- Наступного тижня курс долара в Україні залишатиметься стабільним завдяки валютним інтервенціям НБУ та збільшенню пропозиції валюти від аграріїв.
2 квітня США запровадили 10% мита на імпортовані товари для більшості країн світу – не оминули вони й Україну. На тлі цього є побоювання, що курс долара почне стрімко зростати вже найближчим часом.
Як вплинуть мита на курс долара найближчим часом
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів, що запроваджені США мита можуть спричинити хвилю девальвацій у світі.
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Країни будуть змушені знижувати вартість своїх валют, щоб зберегти конкурентоспроможність експорту. Це може позначитися і на Українській економіці.
Попри те, що гривня може девальвувати, цей процес розвиватиметься не швидко через численні валютні обмеження.
В ринкових умовах це затяжний процес. А у нас зараз замкнута економіка, а також діє чимало валютних обмежень. Тобто в ринковій економіці це б відбувалося, як в кризу 2008 року: з країни відходив капітал, його забирали, він виводився. То зараз це зробити неможливо через валютні обмеження.
Експерт додає, що у ці процеси втручатиметься НБУ та сприятиме тому, щоб "випустити пару" на валютному ринку. Відтак, наслідки нових мит США позначаться на курсі долара в Україні ще не скоро.
Що буде з курсом долара у найближчий тиждень
За словами начальника департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, наступного тижня курс долара залишатиметься стабільним. Ситуацію на ринку підтримуватимуть кілька чинників.
По-перше, Національний банк, як і раніше, проводитиме валютні інтервенції – за необхідності продаватиме або купуватиме долари, щоб утримати курс у межах допустимих коливань. По-друге, аграрії можуть почати продавати більше валюти перед посівною, що збільшить її пропозицію на ринку.
Крім того, не забуваймо, що на ринок впливатимуть і монетарні заходи, а саме збільшена у березні облікова ставка, яка зміцнює гривню та гасить зростання споживчих цін. Крім того, наближення Великодня також певною мірою може збільшити пропозицію на готівковому ринку: адже напередодні великих свят частина громадян може продавати валюту (розуміємо, що ці кошти можуть витрачатися саме для святкових приготувань).
Крім того, різниця між готівковим і безготівковим курсами залишатиметься мінімальною. Валютний ринок діятиме в межах системи "керованої гнучкості", коли курс змінюється поступово, залежно від ринкових умов, але при потребі регулюється Нацбанком.