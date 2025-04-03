Что будет в ближайшие дни с курсом доллара из-за торговой войны Трампа
- США ввели 10% пошлины на импортируемые товары, что может вызвать девальвацию валют, включая гривну, однако НБУ будет вмешиваться, чтобы уменьшить влияние на валютный рынок.
- На следующей неделе курс доллара в Украине будет оставаться стабильным благодаря валютным интервенциям НБУ и увеличению предложения валюты от аграриев.
2 апреля США ввели 10% пошлины на импортируемые товары для большинства стран мира – не обошли они и Украину. На фоне этого есть опасения, что курс доллара начнет стремительно расти уже в ближайшее время.
Как повлияют пошлины на курс доллара в ближайшее время
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу рассказал, что введенные США пошлины могут вызвать волну девальваций в мире.
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Страны будут вынуждены снижать стоимость своих валют, чтобы сохранить конкурентоспособность экспорта. Это может сказаться и на украинской экономике.
Несмотря на то, что гривна может девальвировать, этот процесс будет развиваться не быстро из-за многочисленных валютных ограничений.
В рыночных условиях это затяжной процесс. А у нас сейчас замкнутая экономика, а также действует немало валютных ограничений. То есть в рыночной экономике это бы происходило, как в кризис 2008 года: из страны уходил капитал, его забирали, он выводился. То сейчас это сделать невозможно из-за валютных ограничений.
Эксперт добавляет, что в эти процессы будет вмешиваться НБУ и способствовать тому, чтобы "выпустить пар" на валютном рынке. Поэтому последствия новых пошлин США скажутся на курсе доллара в Украине еще не скоро.
Что будет с курсом доллара в ближайшую неделю
По словам начальника департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, на следующей неделе курс доллара будет оставаться стабильным. Ситуацию на рынке будут поддерживать несколько факторов.
Во-первых, Национальный банк, по-прежнему, будет проводить валютные интервенции – при необходимости продавать или покупать доллары, чтобы удержать курс в пределах допустимых колебаний. Во-вторых, аграрии могут начать продавать больше валюты перед посевной, что увеличит ее предложение на рынке.
Кроме того, не забывайте, что на рынок будут влиять и монетарные меры, а именно увеличенная в марте учетная ставка, которая укрепляет гривну и гасит рост потребительских цен. Кроме того, приближение Пасхи также в определенной степени может увеличить предложение на наличном рынке: ведь накануне больших праздников часть граждан может продавать валюту (понимаем, что эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений).
Кроме того, разница между наличным и безналичным курсами будет оставаться минимальной. Валютный рынок будет действовать в рамках системы "управляемой гибкости", когда курс меняется постепенно, в зависимости от рыночных условий, но при необходимости регулируется Нацбанком.