Коли українці отримають збільшену субсидію: відповідь дав ПФУ

Відбувся перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон. Тепер цей показник враховує і витрати на опалення.

Коли буде діяти зимова субсидія

Виплата субсидій за жовтень здійснюватиметься у листопаді. Оформити таку допомогу на теперішній опалювальний сезон ще можливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів),

– йдеться у повідомлені Пенсійного фонду.

Щоб дізнатися інформацію відносно нового розміру субсидії, потрібно:

зайти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;

обрати розділ "Моя субсидія".

Де можна оформити субсидію зараз

Оформлення субсидії зараз доступне за спрощеною схемою, треба подати лише заяву та декларацію. Передати документи можна так:

у відділенні ПФУ;

через електронний портал Пенсійного фонду;

відправити поштою на адресу територіального органу ПФУ.

Від часу подачі заяви залежить момент призначення субсидії: