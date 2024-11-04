Когда будет действовать зимняя субсидия

Выплата субсидий за октябрь будет осуществляться в ноябре. Оформить такую помощь на нынешний отопительный сезон еще возможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер жилищной субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней),

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Чтобы узнать информацию относительно нового размера субсидии, нужно:

зайти в личный кабинет на веб-портале ПФУ;

выбрать раздел "Моя субсидия".

Где можно оформить субсидию сейчас

Оформление субсидии сейчас доступно по упрощенной схеме, надо подать только заявление и декларацию. Передать документы можно так:

в отделении ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда;

отправить по почте на адрес территориального органа ПФУ.

От времени подачи заявления зависит момент назначения субсидии: