Когда будет действовать зимняя субсидия

Выплата субсидий за октябрь будет осуществляться в ноябре. Оформить такую помощь на нынешний отопительный сезон еще возможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер жилищной субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней),
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Чтобы узнать информацию относительно нового размера субсидии, нужно:

  • зайти в личный кабинет на веб-портале ПФУ;
  • выбрать раздел "Моя субсидия".

Где можно оформить субсидию сейчас

Оформление субсидии сейчас доступно по упрощенной схеме, надо подать только заявление и декларацию. Передать документы можно так:

  • в отделении ПФУ;
  • через электронный портал Пенсионного фонда;
  • отправить по почте на адрес территориального органа ПФУ.

От времени подачи заявления зависит момент назначения субсидии:

  • при подаче документов до 30 ноября включительно субсидия назначается с начала отопительного сезона;
  • с 1 декабря – с месяца обращения.