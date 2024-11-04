Коли буде діяти зимова субсидія
Виплата субсидій за жовтень здійснюватиметься у листопаді. Оформити таку допомогу на теперішній опалювальний сезон ще можливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів),
– йдеться у повідомлені Пенсійного фонду.
Щоб дізнатися інформацію відносно нового розміру субсидії, потрібно:
- зайти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;
- обрати розділ "Моя субсидія".
Де можна оформити субсидію зараз
Оформлення субсидії зараз доступне за спрощеною схемою, треба подати лише заяву та декларацію. Передати документи можна так:
- у відділенні ПФУ;
- через електронний портал Пенсійного фонду;
- відправити поштою на адресу територіального органу ПФУ.
Від часу подачі заяви залежить момент призначення субсидії:
- при подачі документів до 30 листопада включно субсидія призначається з початку опалювального сезону;
- з 1 грудня – з місяця звернення.