Чи змінився курс за вихідні: скільки коштує долар та євро 16 січня
16 січня 2023, 10:18Читать новость на русском
Курс долара за вихідні не змінився у банках та на чорному ринку, а от в обмінниках зріс на декілька копійок. Що стосується євро, то курс суттєво зріс.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 16 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 13 січня), а купити за 40,65 гривні (без змін).
До теми Суттєвих змін не буде: курс долара знову знаходитиметься у стабільному "коридорі"
- Готівкове євро банки купують за 42,40 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 43,20 (+25 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,37 гривні (+1 копійка), а продають – за 40,65 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 43,08 гривні (+24 копійки), а продаж – 43,35 гривні (+12 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (без змін), а продаж – 40,56 гривні (без змін).
- Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (без змін).
Курс долара цього тижня
Протягом кількох днів спостерігалися незначні курсові "гойдалки", які все ж не порушили валютні тренди останніх 2,5 місяці розповів Герман Марченко у коментарі 24 Каналу.
Впродовж тижня ситуація на валютному ринку характеризуватиметься стабільністю і прогнозованістю: курс долара перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня.