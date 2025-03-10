США готові послабити енергосанкції проти Росії за однієї умови

Уряд США вивчає можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору. Це частина загального плану, який дозволить Вашингтону швидко зняти обмеження, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні.

У якому випадку США готові послабити санкції проти Росії

Білий дім попросив Міністерство фінансів США розглянути можливість послаблення енергетичних санкцій перед переговорами Трампа з Путіним щодо припинення війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Читайте також: ЄС продовжить відмову від російського газу, – фон дер Ляєн

Ця робота дозволить Вашингтону швидко скасувати санкції, якщо буде укладена мирна угода. Джерела наголосили, що ці зусилля не мають свідчити про скасування санкцій без поступок з боку Росії.

Зверніть увагу! Розгляд можливості скасування енергетичних санкцій є частиною ширшого перегляду американських заходів проти Росії, що включає можливе скасування санкцій щодо окремих фізичних та юридичних осіб, зокрема російських олігархів.

Чи запровадять нові санкції проти Росії зараз

Разом з цим, у п'ятницю Трамп також порушив питання можливого введення більш суворих санкцій США проти Росії, намагаючись змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів щодо мирної угоди. Загроза Трампа прозвучала після того, як російські війська вночі завдали удару по українській енергетичній та газовій інфраструктурі.

Однак, адміністрація Трампа прагне бути готовою швидко скасувати санкції, щоб уникнути затримок через недостатню підготовленість.

До прикладу! Затримки зі скасуванням санкцій США проти російського виробника алюмінію "Русал" у 2019 році спричинили перебої в роботі підприємств транспортного, будівельного та пакувального секторів, а також призвели до 30% зростання цін на алюміній.