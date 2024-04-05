Росія продовжує атакувати Україну. Метою агресора є пошкодження української енергосистеми, тому ракети б'ють цілеспрямовано у ТЕЦ.

Що відомо про руйнування ТЕЦ

Росія посилила інтенсивність обстрілів критичної інфраструктури протягом останніх декількох тижнів. Через це було знищено близько 80% українських теплоелектроцентралей.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей.

Шмигаль наголошує, що під обстріл потрапили об'єкти як вугільної, так і гідроенергетики. Масово знищуються трансформатори та генератори.

Росія продовжує енергетичний терор, тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі,

– наголошує прем'єр-міністр.

Як змінюватимуть енергосистему

Голова Укренерго повідомив, що є єдиний шанс зберегти українську енергосистему – зробити її децентралізованою. Тобто розбудувати генеруючі потужності по всій території країни. Розвитку цього проєкту сприятимуть і міжнародні партнери України.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Зосередження генерації на декількох майданчиках – це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей.

Таким чином, навіть у разі ураження, енергосистема зможе функціонувати далі. Окремо представники Укренерго займуться пошуком нових джерел енергії, таким може стати теплогенерація через деревообробні відходи.