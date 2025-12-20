Платіжки за газ можуть бути меншими: хто має право на знижку

Частина українців може зменшити витрати на оплату газу завдяки спеціальній знижці, яку надають окремим категоріям споживачів. Йдеться не про зміну тарифу для всіх, а про механізм, що дозволяє платити менше.

Як можна отримати знижку на газ?

Платіжки за газ для частини українців можуть бути меншими завдяки спеціальній знижці, яку нараховує "Нафтогаз". Тариф на газ до кінця опалювального сезону становить 7,96 гривні за кубометр, але для тих, хто виконує умови компанії, пише 24 Канал.

Право на знижку 1 % мають побутові споживачі, які своєчасно та в повному обсязі сплачують за спожитий газ і не мають прострочених боргів. Щоб отримати перевагу, рахунок потрібно оплатити до 15 числа місяця через один із доступних сервісів:

мобільний застосунок "Куб";

особистий кабінет на my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber або Telegram;

сайт gas.ua.

Важливо! Знижка нараховується автоматично у наступному рахунку і не сумується з іншими пільгами.

Завдяки цьому споживачі, які відповідають умовам, платитимуть 7,88 гривні за кубометр з ПДВ, що в зимовий період може забезпечити відчутну економію на платіжках.

Хто може не платити за газ?

Право на звільнення від оплати комунальних послуг мають власники житла, яке було зруйноване або зазнало пошкоджень через бойові дії. Також часткова або повна відсутність обов’язку сплачувати комуналку передбачена для пенсіонерів, які раніше працювали у сільській місцевості, нагадує ПФУ.

Важливо! Для отримання пільги потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати довідку з місця роботи.

Крім того, тимчасове звільнення від сплати за гарячу воду можливе для українців, які понад місяць не проживали за місцем реєстрації, за умови наявності відповідних документів: довідки ВПО, військового квитка або підтвердження перетину кордону.

