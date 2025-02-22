Скільки треба платити за світло тим, хто має статус УБД

Учасники бойових дій мають право на певні пільги. Зокрема, на зниження вартості комунальних послуг.

Яка вартість електроенергії для УБД

Зараз стандартний тариф на електроенергію для побутових споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Громадяни, що мають офіційний статус УБД, можуть розраховувати на знижку 75% на комунальні послуги. Тобто, оплачувати доведеться 25% від суми за спожиту електроенергію.

Зверніть увагу! УБД з інвалідністю можуть отримати знижку 100% на комунальні послуги.

Хто ще може платити менше за електроенергію

Власники двозонних лічильників можуть платити за електроенергію набагато менше. Для таких споживачів тариф ділиться на два:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також платити за електроенергію менше можуть власники електроопалювальних установок під час опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року). Для таких споживачів "пільгова" ціна – 2,64 гривні за кіловат діє на перші 2 тисячі кіловатів. Наприклад, особа спожила загалом 2 300 кіловатів, їй доведеться платити за світло так: