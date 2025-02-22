Яка вартість електроенергії для УБД

Зараз стандартний тариф на електроенергію для побутових споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Громадяни, що мають офіційний статус УБД, можуть розраховувати на знижку 75% на комунальні послуги. Тобто, оплачувати доведеться 25% від суми за спожиту електроенергію.

Зверніть увагу! УБД з інвалідністю можуть отримати знижку 100% на комунальні послуги.

Хто ще може платити менше за електроенергію

Власники двозонних лічильників можуть платити за електроенергію набагато менше. Для таких споживачів тариф ділиться на два:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також платити за електроенергію менше можуть власники електроопалювальних установок під час опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року). Для таких споживачів "пільгова" ціна – 2,64 гривні за кіловат діє на перші 2 тисячі кіловатів. Наприклад, особа спожила загалом 2 300 кіловатів, їй доведеться платити за світло так: