Яку знижку на комунальні послуги мають ветерани та військовослужбовці

Ветерани війни мають право на ряд важливих пільг, включаючи знижки на комунальні платежі. Окрім самих військовослужбовців, право на знижку мають члени їхніх сімей.

Хто має право на пільгу

Пільги для ветеранів передбачені Статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Пільговикам ветеранам війни пропонується 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого і рідкого побутового палива, а також зрідженого газу.

! Знижка надається за умови, що середній місячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує суму, яка дає право на отримання податкової соціальної пільги. У 2024 році ця сума становить 4 240 гривень.

Серед членів сім'ї пільговика, скористатися цією пільгою можуть:

подружжя;

неповнолітні діти (до 18 років);

незаміжні/нежонаті дорослі діти, які мають інвалідність з дитинства категорій І та ІІ або інвалідність І групи;

особа, яка доглядає за інвалідом війни І групи, за умови спільного проживання, а також якщо особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, що перебуває під опікою або піклуванням пільговика, з якою вона проживає.

Хто може взагалі не платити за комуналку

6 лютого 2024 року були внесені зміни до порядку перерахунку платежів за житлово-комунальні послуги з боку уряду, що дозволяє у певних ситуаціях не сплачувати за них взагалі.

Звільнення від оплати ЖКП можливе у випадках:

якщо послуги були надані не в повному обсязі або зовсім не були надані;

якщо якість наданих послуг не відповідає встановленим стандартам.

У разі виникнення однієї з цих обставин, споживач має право вимагати перерахунку вартості послуг, подавши акт-претензію до регуляторного органу.

! Після отримання претензії, постачальник послуг зобов'язаний провести необхідну перевірку. У разі підтвердження скарги, регулятор має здійснити перерахунок протягом 30 днів і виплатити належну компенсацію.