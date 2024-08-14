Знижки для пенсіонерів: на що можна розраховувати на старості
Деякі послуги для пенсіонерів є безкоштовними, проте за деякі доведеться заплатити із суттєвою знижкою. Щоб її отримати не потрібно докладати зусиль.
Які знижки доступні пенсіонерам
Пенсіонери завжди можуть оформити собі субсидію, проте дехто з них, має право на 100% знижку на комунальні послуги. Це стосується осіб, які живуть у сільській місцевості та останні кілька років до пенсії працювати на визначених професіях.
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Також пенсіонер може отримати знижку на такі юридичні послуги:
- фахову консультацію;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Що для пенсіонерів безкоштовно
Пенсіонерам дозволено безкоштовний проїзд у всіх видах громадського транспорту, за винятком таксі. Крім того, безкоштовний проїзд надається виключно у приміському залізничному транспорті.
Також анульовано земельний податок. Головна умова – ділянка має відповідати визначеним лімітам.