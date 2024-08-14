Які знижки доступні пенсіонерам

Пенсіонери завжди можуть оформити собі субсидію, проте дехто з них, має право на 100% знижку на комунальні послуги. Це стосується осіб, які живуть у сільській місцевості та останні кілька років до пенсії працювати на визначених професіях.

Читайте також Шеринг цифрових документів: відтепер до Пенсійного фонду можна ходити без паспорта

Також пенсіонер може отримати знижку на такі юридичні послуги:

фахову консультацію;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Що для пенсіонерів безкоштовно

Пенсіонерам дозволено безкоштовний проїзд у всіх видах громадського транспорту, за винятком таксі. Крім того, безкоштовний проїзд надається виключно у приміському залізничному транспорті.

Також анульовано земельний податок. Головна умова – ділянка має відповідати визначеним лімітам.