Какие скидки доступны пенсионерам
Пенсионеры всегда могут оформить себе субсидию, однако некоторые из них, имеют право на 100% скидку на коммунальные услуги. Это касается лиц, которые живут в сельской местности и последние несколько лет до пенсии работать на определенных профессиях.
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Также пенсионер может получить скидку на такие юридические услуги:
- профессиональную консультацию;
- защиту прав и интересов;
- представление интересов гражданина.
Что для пенсионеров бесплатно
Пенсионерам разрешен бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта, за исключением такси. Кроме того, бесплатный проезд предоставляется исключительно в пригородном железнодорожном транспорте.
Также аннулирован земельный налог. Главное условие – участок должен соответствовать определенным лимитам.