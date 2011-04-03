Золотий вік США повернеться, чи ні: що означають нові мита Трампа і як це вплине на світ

Торгівельна війна Дональда Трампа почалась з оголошень щодо мит проти Канади, Мексики та Китаю. Вже у березні мита цих країн набули чинності. Водночас кінцевим "днем визволення", на думку президента США, стала дата, коли було оголошено про введення мита на товари з усіх країн світу.

Тарифи стали безпрецедентними, адже базова ставка була встановлена на рівні 10%, а для тих, хто, на думку США, мав найбільш несправедливі торгівельні відносини зі США – у понад 30%. В Євросоюзі вже оскаржують рішення Трампа та попереджають про негативні наслідки для обох сторін.

24 Канал дізнавався, які мита ввели США проти усіх країни світу, що ці тарифи означають, як вони працюватимуть на ділі, а також, як вони вплинуть на економіку США та загалом світу.

Як в США пояснюють рішення щодо введення мит

Як розповів в ефірі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, логіки у таких рішеннях Дональда Трампа немає. Однак у пояснювальній записці на сайті Білого дому щодо останніх рішень про введення мит зазначено, що "несправедливе співвідношення у зовнішній торгівлі призвело до того, що США втратили свої економічні потужності та виробничий комплекс й перетворилися на країну-боржника".

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Згадано і про 1,3 трильйона доларів від'ємного сальдо торгівельного балансу зі світом, і те, що перекриття відбувається за рахунок дефіциту державного бюджету тощо. Тобто усе це вказано у якості аргументів щодо введення 10-відсоткового мита на всі країни.

Водночас по тих країнах, де, на думку США, присутній великий від'ємний торгівельний баланс, вводять особливі мита. Наприклад, щодо Китаю – це 34%.

Крім того, як пояснює Пендзин, Трамп має намір вводити по окремих товарних позиціях особливу митну процедуру. Таким чином, на завіз автомобілів вже ввели 25% мита.

Мене потішила позиція міністра фінансів США, який порекомендував всім тим, на якого введені мита, мовчати, видихнути та пристосовуватися до нової реальності,

– каже пан Олег.

Цікаво! Єдині країни проти, яких США не ввели тарифи, є Росія, Білорусь, Північна Корея та Куба. Це нібито через те, що США не торгує з ними. Однак як зауважує Пендзин, це не зовсім правда, адже між ними є понад 3 мільярди доларів торгівельного обороту щороку.

Проти кого і які мита введені

Канада, Мексика та Китай

Як відомо, у березні на товари з Канади та Мексики США ввели 25% мито, а на товари з Китаю – додаткові 20% до тих мит, які були встановлені ще раніше.

Ці країни не забарилися з відповіддю й ввели тарифи щодо США. Наприклад, Канада підвищила ціни на електроенергію для трьох штатів США. Трамп на це одразу "контратакував" і ухвалив рішення щодо тарифів на 25% знову – тобто загалом до 50%.

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Європейські країни

У квітні ж під тарифи потрапили всі інші країни. Як повідомляють в BBC News, до нового списку з тарифами увійшли такі європейські країни:

Ліхтенштейн – 37%,

Швейцарія – 31%,

Європейський Союз – 20%,

Норвегія – 15%,

Косово, Велика Британія – 10%.

Крім того, під час своєї промови Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що вони "дуже жорсткі трейдери".

Ви думаєте про Європейський Союз, дуже дружелюбний. Вони обдирають нас. Це так сумно бачити. Це так жалюгідно … Ми збираємося стягувати з них 20%,

– наголосив Трамп.

Одні із найвищих тарифів ввели проти таких кандидатів на вступ до ЄС, як-от Молдова, Сербія, Північна Македонія та Боснія:

Сербія – 37%,

Боснія – 35%,

Північна Македонія – 33%,

Молдова – 31%.

Країни Азії

Водночас проти азійських країн були введені такі ставки:

Китай – 34%,

Бангладеш – 37%,

Тайвань – 32%,

Південна Корея – 25%,

Японія – 24%,

Камбоджа – цілих 49%.

Важливо! Тут йдеться про індивідуальні тарифи, які запрацюють з 9 квітня. Водночас базовою ставкою тарифу для усіх країни є 10%, зокрема й для України. Набуде чинності цей тариф з 5 квітня.

Як митна політика Трампа вдарить по світовій економіці

Головним наслідком торгівельної політики Трампа може стати глибока рецесія, тобто сповільнення усіх торгівельних процесів на ринку. Податки із впроваджених мит сплачуватиме саме іноземний бізнес, який ввозитиме свої товари до США. Таким чином, перший вплив відчує саме споживач.

Про невідворотні наслідки наголошує й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила 3 квітня, що запровадження базового тарифу на товари для всіх країн, зокрема й для країн ЄС, є ударом по світовій економіці.

Глобальна економіка сильно постраждає. Невизначеність зросте і спричинить подальше зростання протекціонізму. Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі. Також, для найбільш вразливих країн, які зараз підлягають одним із найвищих мит США,

– сказала Фон дер Ляєн.

Вона навела приклад негативних наслідків, що спричинять торгівельні війни Трампа: вищі рахунки на продукти, дорожчі ліки, транспорт, інфляція полізе вгору, отже зростання споживчих цін буде відчутним, постраждає як малий, так і великий бізнес.

Водночас Пендзин пояснює, що Трамп своїми діями докорінно міняє світовий порядок. І ці торгівельні війни – це саме той порядок, який він і бачить.

Як відреагували у Європі на дії США

Першим лідером країни ЄС, який відреагував на введення тарифів, була прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона пояснила, що такий шлях не є правильним і не буде в інтересах обох сторін.

Ми зробимо все можливе, щоб працювати над угодою зі Сполученими Штатами з метою запобігання торгівельній війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців,

– заявила Мелоні.

У Німеччині натомість повідомили, що Трамп "здасться під тиском", якщо Європа об'єднається через тарифи.

Трамп здасться під тиском, він виправить свої заяви. І цей тиск потрібно зараз розгорнути, від Німеччини, від Європи в альянсі з іншими країнами, і тоді побачимо, хто сильніший у цій боротьбі,

– сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час пресконференції.

А із заяв прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру, опублікованих у BFMTV та Le Figaro, відомо, що ці тарифи означатимуть катастрофу для світової економіки. Крім того, цей крок буде ще й катастрофою для США та їх громадян.

Як повідомляють в Politico, адміністрація Трампа вважає, що ЄС стягує з США 39% мита. Саме тому "добрими взаємними" тарифами у відповідь буде стягування з блоку 20%.

Насправді ж понад 70% імпорту до ЄС є безмитними, а за даними Світової організації торгівлі, на торгово-зваженій основі тарифи ЄС становлять у середньому лише 2,7%.

В Єврокомісії ще раніше погрожували, що дадуть відповідь одним ударом на взаємні тарифи Трампа та тарифи на автомобілі на додаток до своєї відповіді на мита США на сталь і алюміній, які вже діють.

Наслідки будуть відчутні й для США

Як розповів для 24 Каналу професор Олександр Савченко, гальмуватися буде економіка насамперед не лише жертв такої митної політики, але й тих, хто її спричинив.

Олександр Савченко Ректор Міжнародного інституту бізнесу В США зростуть ціни. Почнуть падати продажі товарів. І йдеться не лише про ріст цін на імпортні товари, але й про американські товари. Чому? Тому що багато комплектовання було із-за кордону. А тепер з'явилися мита. Ба більше, інші країни теж готуються до торгівельної війни.

За словами Савченка, Канада вже запровадила мита на експорт нафти до США й переорієнтовується на Євросоюз та Китай. Отже, американці можуть стикнутися ще й з дефіцитом енергоресурсів.

На жаль, Трамп не розуміє природу дефіциту зовнішньої торгівлі. Річ у тім, що суттєвий торгівельний дефіцит в США саме через те, що і американська сім'я, і американська корпорація, і країна в цілому живуть у борг. Тобто вони позичають дуже багато грошей з-за кордону, а ці гроші треба використати. Таким чином, Штати споживають набагато більше, ніж виробляють. І це корінь проблеми дефіциту,

– пояснює пан Олександр.

Очікується, що здорожчати в США можуть як продукти харчування, так і автомобілі. По-перше, чимало фруктів та овочів завозили саме з інших країн, а по-друге, коли з'явиться дефіцит якісних автівок, то американські виробництва також збільшать ціни на власні авто.

Дають попередню оцінку тарифної політики й від The Budget Lab Єльського університету, де зауважують, що запровадження мит серйозно вдарить по сім'ях з найнижчим доходом:

Середні річні витрати домогосподарств зростуть на 4% (приблизно 1 700 доларів) для бідніших американців і на 1,6% (близько 8 100 доларів) для найбагатших,

Ціни на споживчі товари зростуть на 2,3% у короткостроковій перспективі,

Ціни на одяг зростуть приблизно на 17%, продукти харчування – на 2,8%, автомобілі – на 8,4%,

Крім того, реальний ВВП США може скоротитися на 0,9% у 2025 році та на 0,1% у 2026 році.

До слова, раніші прогнози таких видань, як Bloomberg, The Wall Street Journal та Financial Times, передає Forbes, свідчили про те, що на тлі усіх новин про введення мит на всі країни індекси споживчої довіри від Мічиганського університету та Conference Board демонстрували зниження.

А у виданні Axios з посиланням на дані Evercore зауважують, що навіть при середньому розмірі тарифів у 29% імпортерам США доведеться сплачувати десь 1 трильйон доларів у вигляді мит.

Якщо тарифи США спричинять рецесію наших основних торгівельних партнерів, це знищить експорт США – 2,1 трильйона доларів на товари минулого року та ще 1,1 трильйона доларів на послуги. І це ще до того, як ці партнери почнуть запроваджувати відповідні тарифи,

– повідомляють аналітики.

Зауважте! Попри всі ризики Дональд Трамп безперервно каже про те, що після введення мит відбудеться тріумф американської економіки. Ще раніше були заяви, що саме такі тарифи нібито стануть джерелом доходу для США й водночас геополітичним важелем.