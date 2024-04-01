Згодом може бути складніше: нардеп розповів, яка ситуація із зовнішнім фінансуванням України

Ярослав Железняк зробив кілька суттєвих пояснень щодо зовнішнього фінансування України. Поки завдяки іншим донорам дефіцит бюджету вдалось перекрити, але без грошей США це лише відтермінування проблеми до другого півріччя 2024 року.

Скільки вдалось залучити коштів

Відтак, нардеп зазначив, що за перший квартал року вдалося сумарно залучити – 10 мільярдів доларів. Якщо розкинути цю суму на місяці, то вийде в середньому – 3,3 мільярда доларів у місяць. На його думку, цього вистачить на закриття дефіциту у 37 мільярдів доларів на рік.

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Проте нардеп зазначає, що ця сума стала результатом того, що багато донорів, як от Японія, Канада, Норвегія – наблизили свої виплати. Тобто, в майбутніх періодах вже такого обсягу допомоги від них не буде. Таким чином, проблемою цього року є неритмічність допомоги.

Перший транш від ЄС

Очікується, що в квітні ЄС надасть 1,5 мільярда євро, а потім знову буде перерва до літа. Лише у червні за умови виконання умов можна буде отримати транш по Ukraine Facility та від МВФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на тому, що Україна вже встигла отримати початкові 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, із запланованим надходженням додаткових 1,5 мільярда євро у квітні.

Наступні виплати будуть здійснені після виконання певних умов. Загалом, ці умови передбачають внутрішні зміни в Україні відповідно до плану реформ, розробленого українським урядом.