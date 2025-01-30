30 січня 2025, 15:42
Чверть українських пенсіонерів отримує пенсію менш як 100 доларів зараз
Основні тези
- Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія в Україні становила 5 789,05 гривень, а пенсіонерів, що працюють - 6 302,76 гривні.
- Більшість пенсіонерів (72,59%) отримують пенсії за віком.
Зараз в Україні проживає майже 10,3 мільйона пенсіонерів. Середня пенсія, станом на 1 січня 2025 року, сягнула 5 789,05 гривні.
Які пенсії в Україні зараз
Водночас середня пенсійна виплата пенсіонерів, що продовжують працювати, сягнула 6 302,76 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! Зараз 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.
Станом на 1 січня 2025 року, пенсії українців сягнули таких значень:
- 25,95% отримують пенсію до 3 000 гривень;
- 17,58% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,79% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,48% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,20% – більш як 10 тисяч гривень.
Для порівняння, станом на 1 січня 2024 року пенсії в Україні були такі:
- 29,70% мали пенсію до 3 000 гривень;
- 21,25% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 14,91% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 23,20% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 10,94% – понад 10 тисяч гривень.
Зауважте! Українці мають право на різні види пенсій. Найбільше громадян отримують пенсійну виплату за віком – 72,59%.