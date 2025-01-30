УКР РУС
30 січня 2025, 15:42
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Чверть українських пенсіонерів отримує пенсію менш як 100 доларів зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія в Україні становила 5 789,05 гривень, а пенсіонерів, що працюють - 6 302,76 гривні.
  • Більшість пенсіонерів (72,59%) отримують пенсії за віком.

Зараз в Україні проживає майже 10,3 мільйона пенсіонерів. Середня пенсія, станом на 1 січня 2025 року, сягнула 5 789,05 гривні.

Які пенсії в Україні зараз

Водночас середня пенсійна виплата пенсіонерів, що продовжують працювати, сягнула 6 302,76 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Зараз 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

Станом на 1 січня 2025 року, пенсії українців сягнули таких значень:

  • 25,95% отримують пенсію до 3 000 гривень;
  • 17,58% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 18,79% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 25,48% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 12,20% – більш як 10 тисяч гривень.

Для порівняння, станом на 1 січня 2024 року пенсії в Україні були такі:

  • 29,70% мали пенсію до 3 000 гривень;
  • 21,25% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 14,91% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 23,20% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 10,94% – понад 10 тисяч гривень.

Зауважте! Українці мають право на різні види пенсій. Найбільше громадян отримують пенсійну виплату за віком – 72,59%.