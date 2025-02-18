Як змінились виплати українських пенсіонерів за час повномасштабної війни
- Середній розмір пенсій в Україні з початку повномасштабної війни зріс на майже 1 800 гривень.
- Пенсії індексувалися щорічно: у 2022 році на 14%, у 2023 році на 19,7%, у 2024 році на 7,96%.
Після початку повномасштабної війни, Україна постала перед великими труднощами в економічному секторі. Попри це, виплати пенсіонерів за цей період зросли.
Як зросли пенсії з початку повномасштабної війни
Середній розмір пенсій в Україні за час повномасштабної війни зріс на майже 1 800 гривень. Тобто, на більш як 45%, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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У чисельному вимірі показник середньої пенсії змінився так:
- станом на 1 січня 2022 року, середня пенсія в Україні складала 3 991 гривні;
- на 1 січня 2025 року – 5 789 гривень.
Завдяки чому зросли пенсії українців
Попори значний дефіцит бюджету, пенсії українців щорічно індексували:
- у 2022 році пенсії українців були проіндексовані на 14%;
- у 2023 році – 19,7%;
- у 2024 році – 7,96%.
Індексація запланована і на 2025 рік. Однак, те, на скільки збільшаться виплати ще невідомо.
Зверніть увагу! Пенсії українців також зростали через збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.