Річ не тільки у війні: чому рівень інфляції в Україні сягнув максимуму

У травні інфляція сягнула локального максимуму, однак надалі вона сповільниться. Головними факторами зростання цін стали весняні заморозки та війна.

Який зараз рівень інфляції в Україні

Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що у квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з оцінками Нацбанку, у травні було відчутне зростання інфляції. Цей показник перевищив траєкторію, спрогнозовану регулятором.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Зверніть увагу! Регулятор прогнозує, що влітку інфляція почне знижуватись й поступово наближатиметься до цільового показника у 5% річних.

Чому ціни зросли й що буде далі

Пишний зауважує, що інфляція стала не єдиним чинником впливу на ціни. Зокрема, вартість продовольства змінилась через весняні заморозки.

Влітку інфляція знижуватиметься через:

надходження нових урожаїв;

зменшення світових цін на нафту;

послаблення цінового тиску ззовні;

покращення ситуації в енергетиці тощо.

Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року,

– каже Пишний.

Зауважте! Ключовим ризиком, що впливає на рівень інфляції та ціни Пишний називає перебіг повномасштабної війни.