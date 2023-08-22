Курс долара стрімко росте: що буде з валютою до кінця серпня

22 серпня 2023, 16:32
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Джерело:

"Мінфін"

Цього тижня різко підскочив курс долара. При цьому, важливих передумов для таких змін не було. Що буде з валютою в кінці серпня 2023 року, читайте далі.

Що відбувається з курсом долара 

Готівковий курс долара почав зростати. У більшості фінансових установ досі зберігається багатокурсовість. Проте зліт курсу відбувся з інших причин.

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Олексій Козирев

Фінансовий аналітик 

Дійсно, за останні дні готівковий курс долара зростає. Причому, в частині обмінників фінансових компаній ще й зберігається багатокурсовість, коли операції з "білих" доларів за курсом купівлі/продажу відрізняються порівняно з цінниками за "синіми" доларами, що є нонсенсом для всіх країн, окрім нашої.

На думку аналітика, зміни курсу цього тижня відбулися через регулярніші перевірки валютообмінників та анулювання ліцензії однієї з найбільших компаній ТОВ "Фінод". 

Козир зауважує, що великих мережах валютообмінників почастішали перевірки правоохоронців та інших контролюючих органів. Це скоротило кількість працюючих точок обміну, особливо – оптових. Адже багато мереж, дізнаючись про можливі перевірки в їх регіоні, просто воліють не працювати в цей час.

Скорочення точок при збереження потреб у валютних операціях – завжди шанс заробити на цьому. Це і призводить до підвищення цінників обмінок,
 резюмує він. 

Ананлітик нагадує й про те, що 21 серпня відбулося анулювання ліцензії однієї з найбільших компаній ТОВ "Фінод". Санкції ввели через невиконання пунктів, які ввів Нацбанк відносно виявлених порушень.

Це один із найбільших операторів цього ринку, що скорочує і без того, що зменшилася кількість обмінників. У результаті, маємо черговий "загон оленів" за курсом. Вважаю такий стан справ ситуативним і якщо громадяни не будуть реагувати на гру "на підвищення" – все досить швидко вщухне, хоча спроби розгойдати ринок і курс продовжуватимуться.
– підкреслив Козирев

Який курс валют в Україні сьогодні

У банках:

  • продаж долара – 38,3 гривні, купівля – 37,5 гривень;
  • продаж євро – 41,9 гривні, купівля – 41,05 гривні.

В обмінниках:

  • продаж долара – 38,32 гривні, купівля – 37,67 гривень;
  • продаж євро – 41,97 гривні, купівля – 41,42 гривні.

На чорному ринку:

  • продаж долара – 38,25 гривні, купівля – 38,07 гривень;
  • продаж євро – 41,85 гривні, купівля – 41,58 гривні.

Банкіра Анна Золотько розповіла 24 Каналу, яким, вірогідно, буде курс валют цього тижня. На її думку, разючих змін не буде. Готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 37,6 – 38,5 гривень.

 

Анна Золотько

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Ситуація, що склалася, почала відображатися й на настроях українців – статистика регулятора зафіксувала минулого тижня помітне збільшення попиту на валюту, яке зрештою призвело до зміни літнього тренду: населення протягом майже всього тижня купувало валюти більше, ніж продавало.

 

Автор: Анастасія Зорик