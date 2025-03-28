Чи зросте мінімальна зарплата у 2024 році: що каже Шмигаль
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у цьогорічному бюджеті підвищення мінімальної зарплати не заплановано через замороження соціальних стандартів.
- Національний банк України прогнозує можливе підвищення мінімальної зарплати у 2026 та 2027 роках.
Багатьох українців цікавить питання, чи зміняться соціальні стандарти в Україні цьогоріч. Це ж питання поставили депутати Верховної Ради прем'єр-міністру Денису Шмигалю.
Чи зросте мінімалка цьогоріч
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у цьогорічному бюджеті підвищення мінімальної зарплати не заплановано, повідомляє 24 Канал з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.
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В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено. Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз.
До цього, мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня 2024 року зросла до 8 000 гривень, проте через те, що у держбюджеті на 2025 рік її подальше підвищення не передбачене, то вона залишилась на тому ж рівні аж до 2028 року.
Цікаво! Національний банк України у січневому макропрогнозі на 2025 рік передбачає можливе підвищення мінімальної зарплати. За оцінками НБУ, у 2026 році вона може зрости до 8 370 гривень, а у 2027 році – до 8 950 гривень.